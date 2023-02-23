КИБЕРУГРОЗА ⟩ Европейская комиссия запретила сотрудникам использовать TikTok

ИТ-отдел комиссии попросил всех сотрудников удалить приложение со своих рабочих телефонов. Также запрещено использовать TikTok на личных устройствах, если на устройстве установлены рабочие приложения. Официальные лица получили уведомление по электронной почте сегодня утром, сообщает Euractiv.

«В целях защиты данных комиссии и повышения ее кибербезопасности руководство Европейской комиссии приняло решение приостановить использование приложения TikTok на корпоративных устройствах и личных устройствах, подключенных к службам мобильных устройств комиссии», - говорится в письме.

Сотрудников попросили удалить приложение как можно скорее, но не позднее 15 марта. Для тех, кто не удалит приложение к установленному сроку, использование профессиональных приложений, таких как почтовый ящик и Skype, будет приостановлено.

Эти меры были объяснены опасениями по поводу защиты данных и желанием защитить данные и системы комиссии от потенциальных киберугроз. «Мы очень усердно работаем, чтобы защитить наших коллег», - заявил комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Бретон добавил, что о запрете он также говорил с генеральным директором TikTok Шоу Зи Чу. В сегодняшнем заявлении компании говорится, что решение комиссии запретить использование приложения на рабочих телефонах основано на ошибочных представлениях о приложении. «Мы разочарованы этим решением, которое, по нашему мнению, ошибочно и основано на фундаментальном недоразумении», - заявил представитель китайской компании.

Недавно высокопоставленные чиновники комиссии обвинили TikTok в неспособности решить вопросы, связанные с защитой данных, правами собственности и доступом к вредоносному контенту. В ноябре прошлого года TikTok признал, что личные данные пользователей приложения можно просмотреть из штаб-квартиры TikTok в Китае.

Позже компания была вынуждена признать, что сотрудники китайской технологической компании ByteDance получили доступ к данным TikTok, чтобы выследить журналистов и определить источники материалов, просочившихся в СМИ. Компания отрицает, что китайское правительство имеет какой-либо контроль или доступ к данным.