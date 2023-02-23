Полиция бьет тревогу: родители травят своих детей

Одним из направлений деятельности участковых является профилактическая работа и работа с несовершеннолетними. Полицейские из Ярвамаа поделились тревожным наблюдением - в школах все популярнее становятся электронные сигареты.

Полицию особенно огорчает тот факт, что родители часто сами покупают детям табачные изделия и таким образом поощряют их употребление.

Курение электронных сигарет запрещено в тех же местах, что и курение обычных сигарет, в том числе в местах общественного питания, магазинах, предприятиях сферы обслуживания, производственных и складских помещениях, школах и на их территории.

Электронная сигарета – вредное для здоровья изделие

Использование электронных сигарет стали называть вейпингом (от английского vape), чтобы пользователь чувствовал себя так, как будто речь идет не о курении. На самом деле, организм человека реагирует на электронную сигарету примерно так же, как и на обычную.

Пользователи электронных сигарет, т. е. вейперы, потребляют гораздо больше никотина, сами того не осознавая, ведь, если сигарета кончается за несколько минут, то электронной сигареты хватает надолго и растет риск потреблять все большие количества никотина. В одной сигарете - максимум 1 мг никотина. В одном мл жидкости для э-сигарет (2 мл/40 мг) - максимум 20 мг никотина.

Использование жидкости для электронных сигарет в объеме 2 мл эквивалентно выкуриванию двух пачек или 40 обычных сигарет.

Источник: tubakainfo.ee