Хотя правительство еще не решило, расширять ли полигон Сил обороны Нурсипалу в Вырумаа, следуя специальному государственному плану, или воспользовавшись специальным исключением в интересах государственной обороны, Министерство обороны уже просит передать ему государственную землю, да еще и за пределами той территории, которая была представлена общественности.
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Минобороны бесчинствует в Нурсипалу
Минобороны бесчинствует в Нурсипалу
Заместитель министра окружающей среды Маргит Мартинсон, заявившая, что общение с Министерством обороны по поводу передачи земли едва началось, прокомментировала этот вопрос следующим образом: «У меня пока нет ответов, это ходатайство поступило совсем недавно».