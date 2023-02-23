Минобороны бесчинствует в Нурсипалу

Хотя правительство еще не решило, расширять ли полигон Сил обороны Нурсипалу в Вырумаа, следуя специальному государственному плану, или воспользовавшись специальным исключением в интересах государственной обороны, Министерство обороны уже просит передать ему государственную землю, да еще и за пределами той территории, которая была представлена общественности.