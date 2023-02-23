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Минобороны бесчинствует в Нурсипалу

Юлле Харью
, журналист
Минобороны бесчинствует в Нурсипалу
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Лесозаготовительные работы RMK в Нурсипалу, 25 января.
Лесозаготовительные работы RMK в Нурсипалу, 25 января. Фото: Sander Ilvest

Хотя правительство еще не решило, расширять ли полигон Сил обороны Нурсипалу в Вырумаа, следуя специальному государственному плану, или воспользовавшись специальным исключением в интересах государственной обороны, Министерство обороны уже просит передать ему государственную землю, да еще и за пределами той территории, которая была представлена общественности.

Заместитель министра окружающей среды Маргит Мартинсон, заявившая, что общение с Министерством обороны по поводу передачи земли едва началось, прокомментировала этот вопрос следующим образом: «У меня пока нет ответов, это ходатайство поступило совсем недавно».

Мартинсон сообщила, что 9 февраля министерство неожиданно получило письменные ходатайства от министра обороны Ханно Певкура (Партия Реформ) о передаче 4767 га земли, находящейся в ведении Центра управления государственными лесами (RMK), и 150 га земли, находящейся в ведении Земельного департамента, под управление Министерства обороны.

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