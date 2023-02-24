Интервью ⟩ В Украине власть - это человек, что для Путина - смерть: журналист из Киева объясняет, в чем просчиталась Россия

- Потому что соборная единая Украина противоречит идее русского империализма. Эту простую мысль впервые проговорил Збигнев Бжезинский в книге «Великая шахматная доска» (см. также его отдельный анализ ситуации в Украине 2004 года – прим. ред. ). Если бы Россия с 1990 года и до окончательного воцарения Путина не держала Украину энергетическими, культурными, финансовыми, коррупционными цепями, она бы успела сделать многое. Это было братское отношение, да? Это была ржавчина, которая разъедала институты и развращала людей. Российская Федерация не смогла допустить, чтобы Украина состоялась как полноценное, независимое, современное государство. Потому что тогда этот пример был бы заразительным для россиян.

- Страх все тех же горизонтальных связей, которые есть в Украине. Они не предполагают сакрализацию власти. Какими бы великими ни были гетманы, они были просто люди. Они могли быть талантливыми правителями и ошибаться. Не было и не будет в Украине сверхчеловека во главе государства. Потому что мне важнее, как мы с тобой взаимодействуем, с тобой лично. Ты мой сосед, коллега, родственник, друг. Я с другом и коллегой дела делаю, а не с президентом. Это и есть понятная основа самоорганизации. И это, конечно, смерть для путинской России. Потому что как только россиянин отведет глаза от портрета Путина к соседу и другу, Россия начнет выздоравливать.