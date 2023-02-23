Министерство образования и науки представило правительству постановление, согласно которому в будущем результат выпускного экзамена в основной школе будет указываться в процентах. Министр образования и науки Тынис Лукас («Отечество») объяснил смысл и причины этих изменений.
НОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ⟩ Лукас: результаты экзаменов в основной школе станут более прозрачными
Поможет ли процент вместо оценки лучше понять уровень своих знаний? Нужно ли вообще такое изменение для экзамена в основной школе?
Введение процентов является положительным сдвигом в сторону большей информативности, что позволяет учащемуся получить более точную информацию о своих результатах и составить более обоснованные планы дальнейшего обучения. Например, если до сих пор в аттестате указывалась оценка «3», то теперь вместо оценки указывается процент - от 50 до 74.
Это гораздо более информативная и прозрачная информация об уровне успеваемости учащегося, потому что с точки зрения планов дальнейшего обучения, а также оценки необходимости поддержки, существует большая разница в том, получил ли учащийся тройку или слегка не дотянул до четверки.
У профессионального учебного заведения или гимназии, где ученик захочет продолжить обучение, будет более прозрачная основа для организации приема, а также для планирования уровневых групп, адаптации обучения и прочего. Изменение тщательно обсудили с людьми из области образования. Изначально министерство предлагало использовать как оценки, так и проценты, но партнеры порекомендовали придерживаться только процентов.
Почему порог все еще составляет 50 процентов? Почему нельзя сделать так, как в гимназии?
Это действующая процедура, которая не регулируется поправкой к настоящему регламенту. Условия окончания школы определены в государственной учебной программе. Серьезность экзамена заставляет студента работать усерднее и дает важный опыт на всю жизнь. Мы также получаем более четкое представление об уровне образования.
В законопроекте сказано: «Если учащийся не набирает 50 процентов от максимального балла на едином выпускном экзамене в основной школе и сдает экзамен повторно, то в аттестат вносится результат как основного, так и повторного экзамена». Зачем указывать первую оценку?
В оценочном листе аттестата об окончании вносится результат итогового экзамена основной школы. Если ученик не сдал с первого раза, но сдал со второго, то в аттестат вносится и результат первого экзамена. Это означает, что:
1) если учащийся достигает не менее 50 процентов от максимального результата на едином общегосударственном выпускном экзамене в основной школе, то учащийся заканчивает основную школу, и результат единого выпускного экзамена в основной школе вносится в аттестат;
2) если учащийся не набирает 50 процентов от максимального балла на едином выпускном экзамене в основной школе и сдает экзамен повторно, в аттестате указывается как результат единого выпускного экзамена в основной школе, так и результат повторного экзамена;
3) если учащийся не смог присутствовать на экзамене по причине болезни, или по какой-либо другой причине, которую директор школы счел уважительной, в аттестат вносится результат повторного экзамена.
4) если учащийся не набрал 50 процентов максимального результата на едином выпускном экзамене основной школы и принял решение об окончании школы с неполным результатом, в аттестат заносится только результат единого выпускного экзамена основной школы.
Запись всех достижений ученика в аттестат также способствует повышению прозрачности результатов. Следующий уровень образования получает нужную информацию: например, если ученик провалил выпускной экзамен, то директор училища или гимназии видит, насколько большим был недостаток знаний.
Это решение помогает всем сторонам выбрать доступную образовательную траекторию и сократить отсев. Обучение является результатом тесного сотрудничества ученика и учителя, и важно, чтобы у каждого было четкое представление обо всех возможных трудностях в самом начале обучения.
В конце основной школы есть также экзамен на предметы по выбору - учителя истории и обществознания тоже поддерживают переход на процентную систему?
Эстонский союз школьных психологов и Эстонский союз учителей представили свои отзывы о запланированных в проекте изменениях. Единые выпускные экзамены в основной школе являются частью государственной системы внешней оценки результатов обучения, цель которой – предоставить учащемуся, родителю, школе и руководителю школы максимально объективную и сопоставимую обратную связь о достижении результатов обучения, предусмотренных в государственных учебных программах.
Если сейчас мы оцениваем с помощью нашей обычной системы оценивания и тестов PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), то зачем менять рабочую систему?
Условия окончания школы определяются каждой страной и никоим образом не связаны и не должны быть связаны с системой подсчета баллов теста PISA. Это относится как к обязательным экзаменам (по эстонскому языку или эстонскому как второму языку и математике), так и к экзаменам по выбору (биологии, химии, физике, географии, истории, общественным наукам, английскому, французскому, немецкому или русскому языку).
Когда это изменение может вступить в силу?
Если правительство одобрит поcтановление, поправка к постановлению вступит в силу в общем порядке. Это значит, что результаты выпускных экзаменов в основной школе будут исчисляться в процентах уже в конце этого учебного года.