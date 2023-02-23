НОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ⟩ Лукас: результаты экзаменов в основной школе станут более прозрачными

Поможет ли процент вместо оценки лучше понять уровень своих знаний? Нужно ли вообще такое изменение для экзамена в основной школе?

Введение процентов является положительным сдвигом в сторону большей информативности, что позволяет учащемуся получить более точную информацию о своих результатах и составить более обоснованные планы дальнейшего обучения. Например, если до сих пор в аттестате указывалась оценка «3», то теперь вместо оценки указывается процент - от 50 до 74.

Это гораздо более информативная и прозрачная информация об уровне успеваемости учащегося, потому что с точки зрения планов дальнейшего обучения, а также оценки необходимости поддержки, существует большая разница в том, получил ли учащийся тройку или слегка не дотянул до четверки.

У профессионального учебного заведения или гимназии, где ученик захочет продолжить обучение, будет более прозрачная основа для организации приема, а также для планирования уровневых групп, адаптации обучения и прочего. Изменение тщательно обсудили с людьми из области образования. Изначально министерство предлагало использовать как оценки, так и проценты, но партнеры порекомендовали придерживаться только процентов.

Почему порог все еще составляет 50 процентов? Почему нельзя сделать так, как в гимназии?