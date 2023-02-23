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Водители, будьте готовы! Метель усложнит дорожные условия

Rus.Postimees
Водители, будьте готовы! Метель усложнит дорожные условия
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Метель.
Метель. Фото: Marianne Loorents

В Таллинне начался снегопад, местами метель. В течение дня может выпасть 2–7 см снега. Температура воздуха -1...-7 градусов, возможен туман. На дорогах опасность гололеда. Снегопад продолжится и утром 24 февраля.

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по обслуживанию улиц находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.

«Просим всех участников дорожного движения выбирать подходящую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и запастись терпением, поскольку путь может занять больше времени. С опасностью гололедицы следует считаться также пешеходам», - отметил Сульг.

На наиболее активно используемых 286 остановках общественного транспорта установлены контейнеры с гранитной крошкой, чтобы при необходимости люди могли использовать ее для борьбы с гололедом на месте.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка или хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.

Жители Таллинна могут сообщать о недостатках или проблемах, связанных с обслуживанием улиц, по телефону городской помощи 14 410.

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