Водители, будьте готовы! Метель усложнит дорожные условия

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по обслуживанию улиц находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы предупреждать образование наледи и осуществлять противогололедную обработку и уборку снега на основании циклов обслуживания.

«Просим всех участников дорожного движения выбирать подходящую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и запастись терпением, поскольку путь может занять больше времени. С опасностью гололедицы следует считаться также пешеходам», - отметил Сульг.

На наиболее активно используемых 286 остановках общественного транспорта установлены контейнеры с гранитной крошкой, чтобы при необходимости люди могли использовать ее для борьбы с гололедом на месте.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм (использование золы, песка или хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.