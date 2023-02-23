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Писательница и режиссер заявила, что подвергалась насилию со стороны известного эстонского медиабизнесмена

Naine
Писательница и режиссер заявила, что подвергалась насилию со стороны известного эстонского медиабизнесмена
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Кадри Кыусаар и Ханс Х. Луйк.
Кадри Кыусаар и Ханс Х. Луйк. Фото: Kollaaž

Писатель и кинорежиссер Кадри Кыусаар заявила в радиопередаче Äripäev, что крупный владелец Ekspress Grupp и журналист Ханс Х. Луйк использовал ее, когда она была несовершеннолетней.

Äripäev пишет, что, по словам Кыусаар, на момент начала ее романа с медиа-бизнесменом и журналистом Хансом Х. Луйком, ей было 15-16 лет. Бизнесмен был старше ее на 19 лет. 

Кыусаар отметила, что в их отношениях было много психологического насилия, и это сказалось на ее здоровье. 

«У тебя могут быть чувства, но для другой стороны ты просто эскорт или спутница, чьи чувства не уважают», - сказала Кыусаар в радиопередаче Äripäev «Успешные женщины».

Подробнее читайте в статье Äripäev.

Postimees не удалось связаться с Луйком. Изданию Äripäev бизнесмен ответил, что не желает комментировать ситуацию.

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