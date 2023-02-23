Писатель и кинорежиссер Кадри Кыусаар заявила в радиопередаче Äripäev, что крупный владелец Ekspress Grupp и журналист Ханс Х. Луйк использовал ее, когда она была несовершеннолетней.
Писательница и режиссер заявила, что подвергалась насилию со стороны известного эстонского медиабизнесмена
Писательница и режиссер заявила, что подвергалась насилию со стороны известного эстонского медиабизнесмена
Äripäev пишет, что, по словам Кыусаар, на момент начала ее романа с медиа-бизнесменом и журналистом Хансом Х. Луйком, ей было 15-16 лет. Бизнесмен был старше ее на 19 лет.
Кыусаар отметила, что в их отношениях было много психологического насилия, и это сказалось на ее здоровье.
«У тебя могут быть чувства, но для другой стороны ты просто эскорт или спутница, чьи чувства не уважают», - сказала Кыусаар в радиопередаче Äripäev «Успешные женщины».
Подробнее читайте в статье Äripäev.
Postimees не удалось связаться с Луйком. Изданию Äripäev бизнесмен ответил, что не желает комментировать ситуацию.
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