«Плакатным художникам» грозит штраф до 1200 евро

По словам руководителя процессуальной группы по делам о проступках и преступлениях против собственности Пярнуского отделения полиции Реэлики Киви, из Пярнуского уезда поступило несколько сообщений касаемо предвыборных плакатах политических партий. «В преддверии этих выборов мы получили несколько сообщений о порче и краже плакатов», - сказала Киви.

Поскольку не все подобные правонарушения могут дойти до полиции, вполне вероятно, что их больше. Полиции очень помогает поймать вора или человека, испортившего плакат, если злонамеренное действие попало на камеру наблюдения или если кто-то снял его на видео. «Очевидцы также очень помогают поймать преступника», - сказала офицер полиции.