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«Плакатным художникам» грозит штраф до 1200 евро

, Pärnu Postimees
«Плакатным художникам» грозит штраф до 1200 евро
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Изрисованный аэрозольной краской предвыборный плакат на Пайдеском шоссе в Пайкузе.
Изрисованный аэрозольной краской предвыборный плакат на Пайдеском шоссе в Пайкузе. Фото: Urmas Luik

Предвыборные плакаты, изрисованные черной и красной аэрозольной краской, привлекают внимание тех, кто едет в сторону Пярну из Пайкузе. Очевидно, что это не «шалость» случайного прохожего. Поскольку люди обычно не носят баллончики с краской в карманах, скорее всего, вандализм был намеренным.

По словам руководителя процессуальной группы по делам о проступках и преступлениях против собственности Пярнуского отделения полиции Реэлики Киви, из Пярнуского уезда поступило несколько сообщений касаемо предвыборных плакатах политических партий. «В преддверии этих выборов мы получили несколько сообщений о порче и краже плакатов», - сказала Киви.

Поскольку не все подобные правонарушения могут дойти до полиции, вполне вероятно, что их больше. Полиции очень помогает поймать вора или человека, испортившего плакат, если злонамеренное действие попало на камеру наблюдения или если кто-то снял его на видео. «Очевидцы также очень помогают поймать преступника», - сказала офицер полиции.

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