«Плакатным художникам» грозит штраф до 1200 евро

Предвыборные плакаты, изрисованные черной и красной аэрозольной краской, привлекают внимание тех, кто едет в сторону Пярну из Пайкузе. Очевидно, что это не «шалость» случайного прохожего. Поскольку люди обычно не носят баллончики с краской в карманах, скорее всего, вандализм был намеренным.
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По словам руководителя процессуальной группы по делам о проступках и преступлениях против собственности Пярнуского отделения полиции Реэлики Киви, из Пярнуского уезда поступило несколько сообщений касаемо предвыборных плакатах политических партий. «В преддверии этих выборов мы получили несколько сообщений о порче и краже плакатов», - сказала Киви.