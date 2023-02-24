ПЕСНИ В ЧЕСТЬ УКРАИНЫ ⟩ Украинская беженка пришла на помощь эстонским музыкантам

Анастасия Колесник, которая была вынуждена покинуть свой дом в Северодонецке на пятый день российского наступления, обнаружила, что знание украинского языка пригодится и в Эстонии.

В городе размером с Тарту, в центре Луганской области, перешедшем под контроль российских войск в конце июня прошлого года, Колесник работала психологом. Но также она пела, и даже выступала на конкурсах и фестивалях.

Подруга Анастасии рассказала ей, что некая музыкальная группа Untsakad сделала публикацию в социальных сетях, и просит, чтобы кто-то научил участников группы правильно произносить украинские слова в песне.

Колесник согласилась им помочь.

Уже на следующий день она отправилась на студию вместе с Untsakad, где трубач Маргус Пыльдсепп попросил ее спеть третий куплет новой песни Vahvus на украинском языке.

«Я считаю, что случайностей не бывает, - говорит Колесник о попадании в группу Untsakad. - Мне очень хотелось спеть с эстонцами и найти здесь творческих друзей».

Песня Vahvus - одна из семи песен на эстонском и украинском языках с альбома «24.02», созданного ко Дню независимости Эстонии по инициативе Кайтселийта. Этот альбом - дань уважения и благодарности украинскому народу.

Главное, чтобы было интересно

Идея альбома начала прорастать в конце прошлого года. Тогда композитор и музыкант Матис Лейма обедал на доставшейся от прадеда ферме в Сетомаа. Ему позвонил руководитель блога Propastop, который разоблачает антиэстонскую пропаганду и сказал, что надо бы написать песню по типу эстонской песни Ei ole üksi ükski maa.