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ПЕСНИ В ЧЕСТЬ УКРАИНЫ ⟩ Украинская беженка пришла на помощь эстонским музыкантам
Украинская певица Анастасия Колесник. Фото: Erakogu
Прийт Пуллеритс
Украинская беженка пришла на помощь эстонским музыкантам
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Анастасия Колесник, которая была вынуждена покинуть свой дом в Северодонецке на пятый день российского наступления, обнаружила, что знание украинского языка пригодится и в Эстонии.

В городе размером с Тарту, в центре Луганской области, перешедшем под контроль российских войск в конце июня прошлого года, Колесник работала психологом. Но также она пела, и даже выступала на конкурсах и фестивалях. 

Подруга Анастасии рассказала ей, что некая музыкальная группа Untsakad сделала публикацию в социальных сетях, и просит, чтобы кто-то научил участников группы правильно произносить украинские слова в песне. 

Колесник согласилась им помочь.

Уже на следующий день она отправилась на студию вместе с Untsakad, где трубач Маргус Пыльдсепп попросил ее спеть третий куплет новой песни Vahvus на украинском языке.

«Я считаю, что случайностей не бывает, - говорит Колесник о попадании в группу Untsakad. - Мне очень хотелось спеть с эстонцами и найти здесь творческих друзей».

Песня Vahvus - одна из семи песен на эстонском и украинском языках с альбома «24.02», созданного ко Дню независимости Эстонии по инициативе Кайтселийта. Этот альбом - дань уважения и благодарности украинскому народу.

Главное, чтобы было интересно

Идея альбома начала прорастать в конце прошлого года. Тогда композитор и музыкант Матис Лейма обедал на доставшейся от прадеда ферме в Сетомаа. Ему позвонил руководитель блога Propastop, который разоблачает антиэстонскую пропаганду и сказал, что надо бы написать песню по типу эстонской песни Ei ole üksi ükski maa. 

«"Сделаем", сказал я на дурную голову», - вспоминает Лейма. Он присоединился к Кайтселийту через несколько дней после нападения России на Украину. Сложность, как вскоре стало ясно Лейме, заключалась в том, что песни нужны были не для одной группы, а как минимум для пяти, а может и для десяти, а потому разных - от баллад до маршей.

Пришлось начать с текстов - и тут выбор Лейма пал на разностороннего писателя Аапо Ильвеса, с которым он писал патриотические песни на сету. Ильвес согласился.

«Главное, что мне интересно», - говорит он и добавляет: «Было бы лучше, если бы нам не приходилось писать песни, напоминающие о боевом духе».

«Sind valvan», мелодию к которой написал Тоомас Лунге и исполнила группа Justament, стал, по словам Ильвеса, самым поэтически грамотным, но и самым суровым по содержанию текстом. По его словам, песня «Vahvus» группы Untsakad - это снова неприкрытая дань уважения лесным братьям.

Помощь в трудную минуту

Лейма признает, что знание русского языка не пошло исполнителям на пользу, а наоборот, мешало: «Украинский язык все-таки другой». Вот и пришлось звать на помощь Колесник, чтобы эстонский акцент исполнителей не так сильно резал слух.

Лейма, продюсер альбома, говорит, что «эффективность музыки - вещь туманная, но я не сомневаюсь, что она существует». Он выражает надежду, что песни, записанные в Эстонии, дойдут и до украинских солдат и окажут им поддержку в борьбе против России. «Есть такая вера и надежда», - говорит он.

Колесник, чья квартира в Северодонецке, насколько ей известно, цела, но непригодна для жилья, подтверждает, что украинцы определенно верят в победу.

«Потому что мы никому не причинили вреда», - говорит она. До тех пор она планирует жить в Эстонии и изучать эстонский язык, чтобы в будущем писать больше песен и выступать с эстонцами.

Украинские версии песен

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