Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 23 февраля: правительство выделило средства самоуправлениям, карета «Скорой помощи» для фронта, уникальная парикмахерская услуга и новая роль Александра Ивашкевича
Сегодня в выпуске:
- Несмотря на завершение парламентского цикла, нынешний состав правительства еще какое-то время будет продолжать работу. О принятых сегодня решениях - в нашем репортаже
- Короткие новости: про завершение работы 14-го созыва Рийгикогу, грядущее повышение пенсий и кому аннулируют разрешения на ношение оружие
- В Ляэне-Вирумаа заканчивается сборка автомобиля скорой помощи, который будет отправлен на фронт в Украину. Наш специальный коррепондент побывал в гостях у инициаторов акции
- Одна из столичных студий красоты объявила о запуске уникальных парикмахерских услуг, которые помогут девушкам, прошедшим курс химиотерапии, вернуть естественную длину своих волос. Подробности в сюжете нашей съёмочной группы.
- С миру по нитке: про зимний шторм в США, ограничения на продажу овощей В Великобритании и как отметили отметили День ниндзя в Японии.
- В столичном кинотеатре Artis, прошла презентация музыкального клипа «If You Go Away»с участием певицы Оксаны Эрради и актёра Русского театра Александра Ивашкевича. На премьере побывал и наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 23 февраля.