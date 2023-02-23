«Новости в 7» за 23 февраля: правительство выделило средства самоуправлениям, карета «Скорой помощи» для фронта, уникальная парикмахерская услуга и новая роль Александра Ивашкевича

Сегодня в выпуске:

- Несмотря на завершение парламентского цикла, нынешний состав правительства еще какое-то время будет продолжать работу. О принятых сегодня решениях - в нашем репортаже

- Короткие новости: про завершение работы 14-го созыва Рийгикогу, грядущее повышение пенсий и кому аннулируют разрешения на ношение оружие

- В Ляэне-Вирумаа заканчивается сборка автомобиля скорой помощи, который будет отправлен на фронт в Украину. Наш специальный коррепондент побывал в гостях у инициаторов акции

- Одна из столичных студий красоты объявила о запуске уникальных парикмахерских услуг, которые помогут девушкам, прошедшим курс химиотерапии, вернуть естественную длину своих волос. Подробности в сюжете нашей съёмочной группы.

- С миру по нитке: про зимний шторм в США, ограничения на продажу овощей В Великобритании и как отметили отметили День ниндзя в Японии.

- В столичном кинотеатре Artis, прошла презентация музыкального клипа «If You Go Away»с участием певицы Оксаны Эрради и актёра Русского театра Александра Ивашкевича. На премьере побывал и наш корреспондент