Представитель Партии реформ Евгений Криштафович обвинил вице-мэра Таллинна, центриста Вадима Белобровцева в саботаже школьной реформы, пообещав, что государство скоро придет и само всё решит. «Учителей купит за деньги в магазине?» – прозвучал в ответ риторический вопрос. На заявление реформиста отреагировал и социал-демократ Эдуард Одинец: «В системе образования не работает полицейское государство!».
«Хватит! Закончилась эта богадельня!»: политики о переходе и полицейском государстве
На дебатах Rus.Postimees / Kanal 7 резонансно прозвучали и другие заявления политиков, в частности высказывание баллотирующегося от «Отечества» директора госгимназии Кохтла-Ярве Хендрика Агура: «Наконец-то государство это сделает!». Представитель EKRE Март Каллас раскритиковал его позицию, подкрепив аргументы статистикой.
Выдержки из дискуссии (на видео с 30-й по 55-ю минуту):
– Как школьную реформу снова не провалить?
Хендрик Агур («Отечество»): – Прошло уже 30 лет, изменения внедрялись очень медленно. Наконец-то государство это сделает! Нужно быть смелее и больше доверять этой реформе. Скоро в сферу ответственности государства перейдут многие школы Ида-Вирумаа. Думаю, что доверие к реформе со стороны населения повысится, поскольку самоуправления этими вопросами просто не занимались.
Март Каллас (EKRE): – Смешно слышать от Isamaa: «Наконец-то государство это сделает!». Между прочим, в течение 30 лет пост министра образования принадлежал партии Isamaa 13 лет 9 месяцев, центристам – 7,5 лет, реформистам – 4,5 года и соцдему Евгению Осиновскому – 1 год, и слава богу, что так мало.
До сих пор в политике образования не было системного подхода. Кто-то осторожничал, кто-то дергался, но цельного подхода не было.
Хендрик Агур («Отечество»): – А что тут смешного? Да, 30 лет пытались осуществить реформу, и обвинить в неудачах можно любого.
Март Каллас (EKRE): – Ничего не делали 30 лет! И сейчас засуетились только перед выборами.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Соглашусь с Мартом Калласом. Что значит, наконец-то государство это сделает? Я видел только, как правительство за 2-3 месяца составило на скорую руку законопроект и отправило его в Рийгикогу. В нем масса несостыковок и брака, неосуществимых пунктов. При этом государство сняло с себя все обязательства в отношении перехода, переложив всю ответственность на местные власти. В результате этой реформы мы потеряем несколько поколений образованных детей.
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Вадим лукавит! Подготовка перехода начиналась еще при центристах, входивших тогда в правительство вместе с Партией реформ. Согласен с Хендриком Агуром, что нужно смелее действовать с этой реформой, но эту смелось нужно чем-то подкреплять. Нельзя отрицать провала коммуникации на уровне Минобраза.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Переход надо было начинать намного раньше. Ответственностью самоуправлений было то, чтобы подготовить учителей.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Мы не готовим учителей. Это зона ответственности государства и Минобраза.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Таллинн не справился с поставленными задачами и саботирует процесс! Поэтому государство всё берет в свои руки, выделяет 346 млн евро, из которых 46 поступят из еврофондов. Государство осуществит переход самостоятельно.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Учителей купите за деньги в магазине?
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Если местные самоуправления не желали обучать учителей, то государство будет это делать.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Повторяю, что местные самоуправления не занимаются подготовкой учителей. Это задача министерств и вузов! Почитайте законы!
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Теперь у вас не останется выбора.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Что за ерунду вы несете? Речь идет о политическом выблоре, сделанном за нас.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Все решается просто – штрафами. Каждому самоуправлению будут выписываться штрафы и за эти деньги легко можно обучить учителя с В2 на С1.
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Нужны дополнительные инвестиции в образование и индивидуальный подход к учебным учреждениям. Соглашусь с Евгением в том, что обязанностью местных самоуправлений является повышение квалификации учителей в школах и детсадах, которые работают на территории самоуправления. Мы почему-то в Нарва-Йыэсуу даже со скудным бюджетом этим занимаемся. Когда было принято решение о переходе на эстонский язык обучения, наши учителя сразу пошли на курсы эстонского. В Таллинне больше миллиарда тратится на всякие бесплатные транспорты и доплаты пенсионерам, чтобы центристам удержаться у власти.
Вадим Белобровцев (ЦП): – С 2018 года мы занимаемся повышением языковой квалификации учителей и оплачиваем их курсы, но мы не готовим учителей! Их нет, вузы их просто не выпускают.
Хендрик Агур («Отечество»): – Не важно, 30 лет назад или 5 лет назад, но мы все к чему-то готовились. И этот момент сейчас наступил! Четыре года назад и при центристах принимались хорошие решения, начали открывать госгимназии, и теперь надо двигаться дальше! События в Украине позволили сблизить наши позиции в понимании необходимости перехода на эстонский.
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Важно признать, что проблемы с переходом есть. На это наслаивается и еще одна проблема: школьная система остается сегрегированной. Мы оставляем эстонские школы для эстонцев и остальные школы, где учат по-эстонски, для русских детей. Это не поможет интеграции, особенно в Ида-Вирумаа, где просто нет практики использования языка.
Максим Ильин («Ээсти 200»): – Думаю, что все участники дебатов согласны с тем, что мы не будем делать шаг назад.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Мэр Нарва-Йыэсуу очень точно сказал: если местное самоуправление занимается решением этой проблемы, то она решается. И почему-то Агур находит учителей для госгимназии Кохтла-Ярве, Каосаар тоже находит учителей для госгимназии в Нарве…
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Там другой уровень зарплат!
Евгений Криштафович (Партия реформ): – И только Таллинн не желает этого делать. Значит, придет государство и просто решит это всё само!
Хендрик Агур («Отечество»): – Предстоящее открытие в Таллинне трех госгимназий – очень положительное явление. Думаю, что и вице-мэр Таллинна поддерживает этот переход, но занимает слишком отстраненную позицию: мол, рынок сам отрегулирует, кто куда придет.
Вадим Белобровцев (ЦП): – Я только что беседовал с директором одной из этих гимназий, который настроен оптимистично, но с грустью признает, что учителей не набрать.
Март Каллас (EKRE): – Известно, что в школах работает 60% учителей предпенсионного возраста. Вузы выпускают примерно 400 учителей в год, и не все из них идут на работу в школу. А те, кто пришел, не задерживаются там дольше 5 лет – из-за стресса и всех этих либеральных подходов, когда родителям и учителям позволено все.
Хендрик Агур («Отечество»): – Между прочим, нынешнее поколение школьников уже хочет учиться на учителя. И все потому, что государство пообещало хорошую зарплату (при 1,5-коэффициенте зарплата учителя Ида-Вирумаа составит 2600 евро брутто – прим. ред.).
Вадим Белобровцев (ЦП): – Деньгами проблему не решить. Если приходишь в магазин с деньгами, но нет товара, то купить ничего невозможно. Учителя – дефицит. Не хватает от 700 до 1000 учителей по всей Эстонии, учительские организации говорят, что в реальности эти цифры выше в два-три раза. И при введении требования С1 будет не хватать 3200 учителей.
Евгений Криштафович (Партия реформ): – Что касается иноязычного образования, то всё! Хватит! Закончилась эта богадельня! Государство придет и решит это на уровне министерства. Заставит!
Вадим Белобровцев (ЦП): – Государство решит это на уровне штрафов?
Эдуард Одинец (СДПЭ): – Не разделяю ни позицию центристов, ни позицию реформистов. Что значит государство придет и силой заставит? Силой приведет учителей? Завалит школы деньгами? Не работает в системе образования полицейское государство! Речь идет об учителях и детях, это живые люди!
Дебаты провели Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.