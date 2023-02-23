«Хватит! Закончилась эта богадельня!»: политики о переходе и полицейском государстве

На дебатах Rus.Postimees / Kanal 7 резонансно прозвучали и другие заявления политиков, в частности высказывание баллотирующегося от «Отечества» директора госгимназии Кохтла-Ярве Хендрика Агура: «Наконец-то государство это сделает!». Представитель EKRE Март Каллас раскритиковал его позицию, подкрепив аргументы статистикой.

Выдержки из дискуссии (на видео с 30-й по 55-ю минуту):

– Как школьную реформу снова не провалить?

Хендрик Агур («Отечество»): – Прошло уже 30 лет, изменения внедрялись очень медленно. Наконец-то государство это сделает! Нужно быть смелее и больше доверять этой реформе. Скоро в сферу ответственности государства перейдут многие школы Ида-Вирумаа. Думаю, что доверие к реформе со стороны населения повысится, поскольку самоуправления этими вопросами просто не занимались.

Март Каллас (EKRE): – Смешно слышать от Isamaa: «Наконец-то государство это сделает!». Между прочим, в течение 30 лет пост министра образования принадлежал партии Isamaa 13 лет 9 месяцев, центристам – 7,5 лет, реформистам – 4,5 года и соцдему Евгению Осиновскому – 1 год, и слава богу, что так мало.

До сих пор в политике образования не было системного подхода. Кто-то осторожничал, кто-то дергался, но цельного подхода не было.

Хендрик Агур («Отечество»): – А что тут смешного? Да, 30 лет пытались осуществить реформу, и обвинить в неудачах можно любого.

Март Каллас (EKRE): – Ничего не делали 30 лет! И сейчас засуетились только перед выборами.