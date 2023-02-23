Завершилось голосование для граждан Эстонии за рубежом

Избирательные участки в посольствах Эстонии по всему миру были открыты на протяжении по меньшей мере двух дней в период с 18 по 22 февраля. Всего было открыто 40 избирательных точек в 38 государствах. В Хельсинки проголосовали 822 избирателя, в посольстве в Брюсселе - 123 избирателя, в Стокгольме - 115. Другие посольства посетило меньше человек.