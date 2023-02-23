Завершилось голосование в иностранных представительствах. Всего проголосовал 1661 постоянно проживающий за рубежом или временно находящийся там имеющий право голоса гражданин. Больше всего избирателей посетило посольство Эстонии в Хельсинки.
Завершилось голосование для граждан Эстонии за рубежом
Завершилось голосование для граждан Эстонии за рубежом
Избирательные участки в посольствах Эстонии по всему миру были открыты на протяжении по меньшей мере двух дней в период с 18 по 22 февраля. Всего было открыто 40 избирательных точек в 38 государствах. В Хельсинки проголосовали 822 избирателя, в посольстве в Брюсселе - 123 избирателя, в Стокгольме - 115. Другие посольства посетило меньше человек.
Находящиеся за рубежом граждане также могли ходатайствовать о голосовании по почте. С понедельника проживающие за границей избиратели также смогут голосовать электронно. Для этого необходимы компьютер, а также ID-карта со считывателем или mobiil-ID, чтобы удостоверить свою личность и подтвердить голос при помощи цифровой подписи.
Постоянно за рубежом проживает порядка 84 000 граждан Эстонии.