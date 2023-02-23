Кая Каллас: защита Эстонии начинается с Украины

«Мы ясно видим, что наша оборона сейчас начинается в Украине, потому что Украина борется с той же угрозой… Пока там воюют, они ослабляют того же врага, который является и нашим врагом», - сказала Каллас.

Отвечая на вопрос AFP о проблемах безопасности Эстонии, премьер-министр подчеркнула необходимость «полностью дискредитировать инструмент агрессии».

«Если эта агрессия окупится в Украине, это склонит применить агрессию и где-то еще», - пояснила Каллас.

«Потому что, если ты идешь и нападаешь на другую страну, другое суверенное государство, а затем обладаешь большей территорией, большей землей, большим количеством природных ресурсов, то это сигнал всем агрессорам, потенциальным агрессорам в мире, что оно того стоит, пользуйся этим».