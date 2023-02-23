Мертвый мужчина ожил на глазах полицейского

Сотрудники скорой помощи дождались прибытия окружного шерифа и сами покинули место происшествия. Затем произошло чудо - человек, которого объявили мертвым, ожил на глазах у полицейского, сообщает Fox News.

Полицейский объяснил, что он заметил дыхание мужчины, который был объявлен мертвым. Полицейские немедленно вызвали службу спасения, которая прибыла через 28 минут и доставила мужчину в больницу.

Сотрудники скорой помощи, констатировавшие смерть пациента, были переведены на административную работу. Были принесены публичные извинения. «Эти двое [врачи, допустившие ошибку] ​​не проявили того уровня профессионализма, которого от нас ждут и которого заслуживают граждане», - говорится в пресс-релизе.