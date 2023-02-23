Галерея ⟩ Генеральный секретарь НАТО прибыл в Эстонию

Из аэропорта Таллинна Столтенберг отправился в Кадриорг, где встретится с президентом Аларом Карисом.

В пятницу Столтенберг встретится с премьер-министром Каей Каллас, а также с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая также прибывает в Эстонию. После встречи состоится совместная пресс-конференция.