Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня вечером прибыл в Эстонию с визитом для участия в праздновании 105-й годовщины Эстонской Республики.
Галерея ⟩ Генеральный секретарь НАТО прибыл в Эстонию
Генеральный секретарь НАТО прибыл в Эстонию
Из аэропорта Таллинна Столтенберг отправился в Кадриорг, где встретится с президентом Аларом Карисом.
В пятницу Столтенберг встретится с премьер-министром Каей Каллас, а также с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая также прибывает в Эстонию. После встречи состоится совместная пресс-конференция.
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