ЕС не одобрил новый пакет санкций против России

Страны-члены ЕС должны единогласно согласиться на введение санкций. Польша блокирует принятие пакета из-за исключений, позволяющих импортировать российский синтетический каучук в ЕС, сообщили источники.

По словам польских дипломатов, исключения настолько велики, что санкции будут неэффективны. По словам других источников, исключения были введены в интересах Италии и при поддержке Германии.

Представители стран-членов ЕС вновь встретятся в пятницу, чтобы попытаться достичь соглашения, сообщили источники.

Европейский союз заявил, что пакет мер был разработан для того, чтобы затруднить финансирование Россией войны и лишить ее средств, необходимых для создания оружия.

Новый пакет включает торговые ограничения на сумму около 10 миллиардов евро и направлен против российских банков и так называемых пропагандистов. Он также включает в черный список лиц, участвующих в производстве беспилотников в Иране.