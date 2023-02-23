Чт, 23.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ЕС не одобрил новый пакет санкций против России

BNS
ЕС не одобрил новый пакет санкций против России
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Дипломаты Европейского союза в четверг не смогли одобрить десятый пакет санкций против России.
Дипломаты Европейского союза в четверг не смогли одобрить десятый пакет санкций против России. Фото: Imago Stock&people Via Www.imago-images.de

Дипломаты Европейского союза не смогли в четверг одобрить десятый пакет санкций против России, который блокирует технологии, необходимые для военных действий, сообщает Reuters.

Страны-члены ЕС должны единогласно согласиться на введение санкций. Польша блокирует принятие пакета из-за исключений, позволяющих импортировать российский синтетический каучук в ЕС, сообщили источники.

По словам польских дипломатов, исключения настолько велики, что санкции будут неэффективны. По словам других источников, исключения были введены в интересах Италии и при поддержке Германии.

Представители стран-членов ЕС вновь встретятся в пятницу, чтобы попытаться достичь соглашения, сообщили источники.

Европейский союз заявил, что пакет мер был разработан для того, чтобы затруднить финансирование Россией войны и лишить ее средств, необходимых для создания оружия.

Новый пакет включает торговые ограничения на сумму около 10 миллиардов евро и направлен против российских банков и так называемых пропагандистов. Он также включает в черный список лиц, участвующих в производстве беспилотников в Иране.

Некоторые источники сообщили, что Варшава, скорее всего, даст свое согласие в пятницу, поскольку введение новых санкций в годовщину начала войны в России важнее, чем споры об их содержании.

Ключевые слова
Наверх