Галерея ⟩ На площади Вабадузе прошла генеральная репетиция парада Сил обороны

Парад в честь Дня независимости состоится в 12:00 в пятницу. Подразделения выстроят на площади Вабадузе 24 февраля в 11:00. Парад под командованием главы Сил обороны генерала Мартина Херема примет президент Алар Карис. За построение войск отвечает главный фельдфебель вооруженных сил Энн Адосон

В параде примут участие почти 900 военнослужащих и 25 единиц техники. Будут представлены 35 знамен, 4 роты, 14 взводов и два оркестра - Военный оркестр Эстонии и оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта, а также группа военнослужащих Великобритании с волынками и барабанами.

Участие примут знаменные группы государственного флага Эстонской Республики, Сил обороны, всех видов вооруженных сил, Балтийского колледжа обороны, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDOE) и штабного элемента НАТО (NFIU), а также Силы специальных операций, Академия Сил обороны, военная полиции Караульного батальона, Куперьяновский батальон, батальон штаба и связи эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Кайтселийт, Найскодукайтсе, Академия МВД и тюремная служба.

В параде также примут участие резервисты 22-го и 23-го батальонов 2-й пехотной бригады.

На площади можно будет увидеть знаменные группы вооруженных сил Германии, Дании, Франции, а также парадные расчеты армии США и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В параде участвует военная техника Сил обороны, боевой группы НАТО в Эстонии (Соединенное королевство, Франция и Дания) и ракетные системы залпового огня HIMARS армии США.