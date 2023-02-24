В связи с поднятием флага в честь годовщины Эстонской Республики и парадом Сил обороны на площади Вабадузе в пятницу 24 февраля вводятся ограничения на полеты дронов в окрестностях Тоомпеа. Во время парада, кроме беспилотным летательным аппаратам полеты пилотируемых летательных аппаратов в окрестностях и на подходе к Таллинну будут запрещены.
В воздушном пространстве над Таллинном вводятся ограничения
24 февраля с 6 до 17 часов на площади Тоомпеа и Вабадузе устанавливается временная запретная зона EER005 для полетов беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Запретная зона для полетов дронов имеет радиус в один километр от центра с координатами 592601N 0244439E и высоту до 120 метров над землей.
Для управления дроном в зоне ограниченного доступа помимо разрешения Транспортного департамента необходимо разрешение Департамента полиции и погранохраны, запрос необходимо отправить на адрес электронной почты urmas.tuisk@ politsei.ee. Без разрешения Транспортного департамента и Департамента полиции и погранохраны запуск дронов запрещается.
В связи с тем, что во время парада Сил обороны над Таллинном пролетают как наши самолеты, так и самолеты союзников, 24 февраля с 12.35 до 13.05 установлены временные запретные зоны, где запрещены полеты всех воздушных транспортных средств.