В воздушном пространстве над Таллинном вводятся ограничения

24 февраля с 6 до 17 часов на площади Тоомпеа и Вабадузе устанавливается временная запретная зона EER005 для полетов беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Запретная зона для полетов дронов имеет радиус в один километр от центра с координатами 592601N 0244439E и высоту до 120 метров над землей.

Для управления дроном в зоне ограниченного доступа помимо разрешения Транспортного департамента необходимо разрешение Департамента полиции и погранохраны, запрос необходимо отправить на адрес электронной почты urmas.tuisk@ politsei.ee. Без разрешения Транспортного департамента и Департамента полиции и погранохраны запуск дронов запрещается.