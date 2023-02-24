Китайские власти призвали к прекращению огня и началу мирных переговоров между Россией и Украиной в рамках своей «мирной инициативы», текст которой опубликован на сайте МИД КНР в пятницу, 24 февраля.
12 пунктов ⟩ Война в Украине: Китай опубликовал текст «мирного плана»
«Мирный план» Китая включает в себя 12 принципов, которые, по убеждению авторов, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово «война» в документе не упоминается - в английской версии документа авторы используют слова «конфликт» и «украинский кризис», передает DW.
Кроме того, в тексте документа не затрагиваются вопросы несогласия Украины с оккупацией ее территорий Россией и не подвергаются критике никакие действия РФ - Пекин лишь указывает, что «суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены». Сам же документ представлен в виде набора тезисов и озаглавлен как «Позиция Китай по политическому урегулированию украинского кризиса».
Согласно плану Китая, первым принципом, ведущим к мирному урегулированию «конфликта», должно стать «уважение суверенитета всех стран». Далее идет отказ от «менталитета холодной войны» - в этом пункте КНР указывает, что «безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других» и «безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков», фактически поддерживая позицию Кремля, с помощью которой российские власти оправдывали вторжение. Уже после этого Китай упоминает необходимость прекращения боевых действий и возобновления мирных переговоров.
Пекин призывает решить гуманитарный кризис и снять санкции с Москвы
Далее КНР указывает на необходимость решения гуманитарного кризиса и защиты гражданских лиц и военнопленных, а также обеспечение безопасности атомных электростанций. В пункте о «снижении стратегических рисков» Пекин резко высказывается против угроз применения ядерного оружия, однако упоминает в своей критике и разработку «химического и биологического оружия» - в подобных действиях Москва не раз бездоказательно обвиняла Киев.
В тексте документа Китай поддерживает Черноморскую зерновую инициативу и содействие экспорту зерна. В следующем пункте призывает ООН снять «односторонние санкции» с России, называя их «злоупотреблением» и уверяя, что «они лишь создают новые проблемы». Пекин не называет конкретные страны, однако указывает, что они используют «длинную руку закона» - это словосочетание традиционно связывают с доктриной США. По мнению китайских дипломатов, окончанию войны также должно способствовать «поддержание стабильности цепочек производства и поставок».
Последним пунктом в документе Пекин обращает внимание на необходимость содействия «постконфликтному» восстановлению в «зонах конфликта», однако не возлагает ответственность за это на Россию - авторы документа пишут лишь о том, что поддержку в этом направлении должно оказать «мировое сообщество».
Китай не показывал Украине текст «мирного плана»
Ожидалось, что КНР представит свой план на заседании Генассамблеи ООН по случаю годовщины российского вторжения в Украину, однако этого не произошло. Кроме того, Китай воздержался от голосования о подписании резолюции с требованием к РФ вывести войска из Украины, принятой на заседании подавляющим большинством голосов.
Во время мероприятия глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Пекин не консультировался с Киевом при составлении своего плана, а представителям украинских властей до этого озвучили лишь «ключевые элементы» инициативы на произошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встрече с Ваном И - членом Политбюро ЦК Компартии Китая, отвечающим за внешнюю политику республики. В связи с этим Кулеба отмечал, что Киев не может комментировать инициативу до ее публикации, так как «дьявол кроется в деталях», которые могли скрываться в тексте.
А 22 февраля Ван И посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Российские информагентства указывали, что во время этих встреч представитель Пекина намеревался обсудить детали китайской мирной инициативы с Кремлем.