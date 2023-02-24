12 пунктов ⟩ Война в Украине: Китай опубликовал текст «мирного плана»

В тексте документа Китай поддерживает Черноморскую зерновую инициативу и содействие экспорту зерна. В следующем пункте призывает ООН снять «односторонние санкции» с России, называя их «злоупотреблением» и уверяя, что «они лишь создают новые проблемы». Пекин не называет конкретные страны, однако указывает, что они используют «длинную руку закона» - это словосочетание традиционно связывают с доктриной США. По мнению китайских дипломатов, окончанию войны также должно способствовать «поддержание стабильности цепочек производства и поставок».

Последним пунктом в документе Пекин обращает внимание на необходимость содействия «постконфликтному» восстановлению в «зонах конфликта», однако не возлагает ответственность за это на Россию - авторы документа пишут лишь о том, что поддержку в этом направлении должно оказать «мировое сообщество».

Китай не показывал Украине текст «мирного плана»

Ожидалось, что КНР представит свой план на заседании Генассамблеи ООН по случаю годовщины российского вторжения в Украину, однако этого не произошло. Кроме того, Китай воздержался от голосования о подписании резолюции с требованием к РФ вывести войска из Украины, принятой на заседании подавляющим большинством голосов.

Во время мероприятия глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Пекин не консультировался с Киевом при составлении своего плана, а представителям украинских властей до этого озвучили лишь «ключевые элементы» инициативы на произошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встрече с Ваном И - членом Политбюро ЦК Компартии Китая, отвечающим за внешнюю политику республики. В связи с этим Кулеба отмечал, что Киев не может комментировать инициативу до ее публикации, так как «дьявол кроется в деталях», которые могли скрываться в тексте.