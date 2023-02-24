День независимости ЭР в Нарве начали отмечать торжественной церемонией поднятия национального триколора в Западном дворе Нарвского замка. Тысячи людей стали участниками праздничного мероприятия.
Галерея ⟩ В Нарве отмечают День независимости Эстонии: к празднику присоединилась и Керсти Кальюлайд
В приветственной речи мэр города Нарвы Катри Райк сказала, что в самые тяжелые времена Нарва была образцом стойкости. Она подчеркнула, что для нее большая честь открывать церемонию годовщины независимости нашей страны.
Райк отметила, что сегодня как никогда важно помнить, что свобода и независимость нуждается не только в почитании, но и реальной защите. Ее поддержала и бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, отметив, что Нарва занимает в ее сердце особое место.
В своем выступлении Кальюлайд призвала помнить и гордиться историей Нарвы, без которой немыслима Эстония.
В торжественной церемонии приняли участия представители религиозных конфессий, которые призвали к милосердию, и напомнили о миротворческой миссии, которую несет каждый, в чьем сердце есть любовь.
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