Галерея ⟩ В Нарве отмечают День независимости Эстонии: к празднику присоединилась и Керсти Кальюлайд

В приветственной речи мэр города Нарвы Катри Райк сказала, что в самые тяжелые времена Нарва была образцом стойкости. Она подчеркнула, что для нее большая честь открывать церемонию годовщины независимости нашей страны.

Райк отметила, что сегодня как никогда важно помнить, что свобода и независимость нуждается не только в почитании, но и реальной защите. Ее поддержала и бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, отметив, что Нарва занимает в ее сердце особое место.

В своем выступлении Кальюлайд призвала помнить и гордиться историей Нарвы, без которой немыслима Эстония.

В торжественной церемонии приняли участия представители религиозных конфессий, которые призвали к милосердию, и напомнили о миротворческой миссии, которую несет каждый, в чьем сердце есть любовь.