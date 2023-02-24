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Фото ⟩ Автомобиль врезался в стену многоквартирного дома

Мерли Раудла
Автомобиль врезался в стену многоквартирного дома
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В Раквере автомобиль из-за аварии протаранил стену дома.
В Раквере автомобиль из-за аварии протаранил стену дома. Фото: Siim Mihailov

Вчера, 23 февраля, вечером в Раквере произошло два ДТП. 

В 19.30 автомобиль протаранил угол многоквартирного дома на улице Кунгла, 6. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что это был несчастный случай со счастливым финалом, поскольку никто в аварии не пострадал. 

В Раквере автомобиль из-за аварии протаранил стену дома. 
В Раквере автомобиль из-за аварии протаранил стену дома. Фото: Siim Mihailov

Около девяти часов вечера на Таллиннской улице столкнулись автомобили Toyota и Mercedes-Benz. Никто не пострадал, но водитель Mercedes скрылся с места аварии, полицейский патруль задержал его через двадцать минут и доставил в отделение полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

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