Фото ⟩ Автомобиль врезался в стену многоквартирного дома

В 19.30 автомобиль протаранил угол многоквартирного дома на улице Кунгла, 6. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что это был несчастный случай со счастливым финалом, поскольку никто в аварии не пострадал.

Около девяти часов вечера на Таллиннской улице столкнулись автомобили Toyota и Mercedes-Benz. Никто не пострадал, но водитель Mercedes скрылся с места аварии, полицейский патруль задержал его через двадцать минут и доставил в отделение полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.