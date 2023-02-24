ЭРККИ КООРТ ⟩ Не будем забывать наших героев в этот праздничный день

Не будем забывать наших героев в этот праздничный день
Монументальное искусство показывает, кто хозяин на этой земле
Символы оккупации пали
Пришло время привести в порядок памятники Освободительной войны
«Памятники и монументальное искусство в целом символизируют прошлые победы или трагедии. Мы очистили наше публичное пространство от оккупации, и теперь пришло время больше заняться важными для Эстонии символами», – пишет писатель и эксперт по безопасности Эркки Коорт.
У монументального искусства есть еще две важные цели помимо создания самого искусства – оно должно что-то запечатлеть и показать, кто хозяин земли. Этот второй аспект часто забывают или затмевают. Однако нет причин стыдиться эстонского национального самосознания и побед Эстонии в монументальном искусстве.
Первый памятник Освободительной войны был вновь открыт при участии большого количества людей 23 июня 1988 года в Выру.
После восстановления независимости началась первая волна ликвидации видимой части оккупационной власти, и восстановления и выдвижения на передний план своей собственной. Первый памятник Освободительной войны был вновь открыт при участии большого количества людей 23 июня 1988 года в Выру. Тогда это казалось таким естественным, но давайте вспомним, что на восстановление независимости ушло более трех лет. Это был момент, когда в Эстонии было более 100 000 оккупационных солдат, а влияние КГБ сильным.
Потребовалось еще 34 года, прежде чем мы, наконец, избавились от груза, который советская оккупация оставила в наших общественных местах и на фасадах наших домов. Более чем удивительно читать анализ Канцелярии Рийгикогу, который, по сути, оправдывал увековечение символов оккупировавшей нас страны в публичном пространстве. Также высказывалось мнение, что «роспись потолка театра "Эстония" следует сохранить» или что «наше общество достаточно сильно, чтобы позволить этим символам остаться».
Наоборот, наше общество достаточно сильно, чтобы их устранить, потому что, в отличие от уважаемых искусствоведов, способных оценивать историю в ее моменте, не все члены общества могут сделать то же самое. Общественное пространство, с другой стороны, формирует настроения и отношения. Когда мы сами посещаем другую страну, мы делаем часть наших выводов на основе публичного пространства, каким бы сильным ни было это общество. Неужели мы думаем, что другие так не делают в отношении нас?
Почитателям, поборникам и защитникам символов оккупации и искусства, которое нас поработило, стоит добавить, что в Украине оккупационная власть вновь воздвигает точно такие памятники, как в Эстонии с 1940-х годов. Разве мы считаем это защитой искусства? Или мы думаем, что к нам будут относиться по-другому? Поэтому нет необходимости защищать символы, под которыми совершаются массовые убийства и сегодня.
Эстонское общество было благодарно и разместило памятники в Освободительной войне практически в каждом кихельконде. Многие из них были восстановлены в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Учитывая материалы того времени, можно представить, в каком они состоянии. В то же время мы установили много нейтральных надгробий из достойного материала.
Теперь, когда мы как страна потратили около миллиона евро на удаление красной символики, мы не должны забывать наших героев, благодаря которым мы выжили как нация. Герои, принесшие нам свободу, заслуживают порядочных памятников и ухоженных могил.
Так что в день празднования давайте с благодарностью подумаем и о героях Освободительной войны, и будем надеяться, что в новом коалиционном соглашении будет пункт о достойном увековечивании памяти эстонских героев.