Государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил ЭР с годовщиной: «От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Эстонии по случаю вашего Дня независимости 24 февраля».
Госсекретарь США обратился к жителям Эстонии
«На протяжении более ста лет тесное партнерство и союз между Соединенными Штатами и Эстонией базируются на нашей приверженности демократическим ценностям, стремлении поддерживать суверенитет и территориальную целостность государств и стремлении расширять экономические возможности. Я с интересом жду общего будущего, которое принесет пользу нашим гражданам и еще больше расширит связи между людьми», - сказал Блинкен.
Он отметил, что за последний год Эстония продемонстрировала непоколебимую поддержку Украины, в то время как ее народ защищает свою страну и свою свободу от жестокой агрессии России. «Соединенные Штаты будут продолжать работать в нерушимой солидарности с Эстонией, чтобы защитить территорию НАТО, поддержать Украину, противостоять агрессии и пагубному влиянию России, а также чтобы продвигать демократию», - добавил госсекретарь США.
По словам Блинкена, Соединенные Штаты и Эстония вместе отстаивают прочные трансатлантические связи, которые позволяют нам вместе сдерживать и защищаться от угроз нашей безопасности, нашей экономике и нашим демократиям, а также работать над продвижением прав человека для всех.
«Желаю всем жителям Эстонии в наступающем году радостного праздника, процветания и здоровья», - заключил Энтони Блинкен.