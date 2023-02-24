В волости Ярва сегодняшние праздничные мероприятия начались в 7.31 с поднятия государственного флага перед центром обслуживания Коэру.
Фото и видео ⟩ В честь годовщины: в небо подняли воздушный шар в цветах флага Эстонии
В честь годовщины: в небо подняли воздушный шар в цветах флага Эстонии
Затем последовал общий завтрак в доме культуры Коэру, который был приготовлен местными участницами женской организации Naiskodukaitse.
Это была официальная повестка дня. Чего многие не знали, так это того, что рано утром из Коэру взлетел сине-черно-белый воздушный шар.
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