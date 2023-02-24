В 105-й день рождения Эстонской Республики в Таллинн прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, которые провели совместную пресс-конференцию с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ).
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Кая Каллас дала совместную пресс-конференцию с Урсулой фон дер Ляйен и Йенсом Столтенбергом
Помимо рабочих встреч, гости приняли участие в торжественном поднятии государственного флага в Губернаторском саду на Тоомпеа, возложили венки к подножию памятника победы в Освободительной войне, а также примут участие в параде Сил обороны на площади Вабадузе.
«Место Украины – в ЕС, а после окончания войны – и в НАТО. Желание эстонского народа защищать нашу страну непоколебимо. В настоящее время украинцы проявляют беспрецедентное мужество в защите своей страны. Мир должен проявлять такое же мужество, пока последний российский солдат не покинет Украину», – сказала Кая Каллас.
Также премьер-министр отметила, что Украине нужно больше боеприпасов, а Россия представляет собой долгосрочную угрозу: «Все европейские страны также должны больше инвестировать в свой оборонный потенциал».
Урсула фон дер Ляйен заявила, что через год после начала войны Путин не достиг ни одной из своих целей: «Он обнаружил, что ЕС един. Вместо того чтобы стереть Украину с карты, он сталкивается с более сильной страной, чем когда-либо прежде. Они никогда не откажутся от стремления к свободе. Мы видели это каждый день с начала войны».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что история Эстонии – мощное напоминание о том, что свободу нельзя воспринимать как должное: «Вы должны бороться за нее. Как Украина сейчас».
Столтенберг также напомнил Москве, что НАТО защищает каждый миллиметр Эстонии.