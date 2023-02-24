Эстония вошла в четверку стран, трудоустроивших наибольшее число украинцев

Эстония, Литва, Великобритания и Нидерланды составили четверку европейских стран, где уровень занятости украинцев трудоспособного возраста превышает 40 процентов, сообщила в пятницу Служба занятости Литвы на основе последних данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Результаты исследования, совместно проведенного Центром прикладных социальных исследований Тартуского университета RAKE и аналитическим центром Praxis, позволяют больше узнать о военных беженцах, приехавших из Украины в Эстонию.

74% военных беженцев – женщины, более 50% из них имеют высшее образование. У половины есть несовершеннолетние дети. Прибыв в Эстонию, они рассредоточились, в основном, по городам, примерно половина живет в Таллинне. Это неудивительно, учитывая, что более половины живущих в Эстонии беженцев родом из крупных городов Украины.

В Эстонии 55 процентов взрослых беженцев уже нашли работу

68% проживают в отдельных квартирах. Государственная помощь с размещением крайне важна в тот момент, когда люди прибывают в Эстонию, однако найдя работу, практически все военные беженцы в состоянии самостоятельно оплачивать расходы на жилье.

Безусловно, наличие работы имеет первостепенное значение в том, насколько успешно человек способен справляться самостоятельно. Руководитель исследования, профессор Рауль Эаметс отмечает: «Результаты исследования показывают, что большинство военных беженцев хорошо себя чувствуют на рынке труда Эстонии: 55 процентов взрослых уже нашли работу. Хотя многие работают не по специальности или на работе, соответствующей их уровню образования, большинство респондентов удовлетворено и не ищет новое место».

Беженцы хорошо осведомлены о деятельности Кассы по безработице, через нее они ищут работу, получают пособия и консультации, а также пользуются другими услугами.

Большинство украинских военных беженцев (63%) надеются вернуться на родину самое позднее через три года, 25% военных беженцев видят себя в Эстонии и через три года.