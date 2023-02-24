ВИДЕО ⟩ Украинские беженцы трогательно поздравили жителей Эстонии

«Идея исполнить народный гимн Эстонии Ta lendab mesipuu poole возникла как возможность поблагодарить эстонский народ за всю поддержку и помощь, которую он от всего сердца оказал украинцам с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Песня Ta lendab mesipuu poole находит отклик в сердцах украинцев, ведь все мы тоскуем по родине и стремимся поскорее туда вернуться», – сказала пресс-секретарь Ассоциации украинских организаций в Эстонии Инна Гордиенко.