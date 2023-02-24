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Ночная погоня: водитель без прав попытался удрать от полиции

rus.postimees.ee
Ночная погоня: водитель без прав попытался удрать от полиции
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Погоня. Фото иллюстративное.
Погоня. Фото иллюстративное. Фото: Kaspar Pokk/Kanal 2

Во вторник, 21 февраля, около трех часов ночи полицейский патруль в городе Пайде подал сигнал остановиться автомобилю Audi A6, водитель которого выделялся неустойчивым стилем вождения, чтобы проверить состояние водителя и убедиться, что что он имеет право управлять машиной.

Начальник патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Алар Смирнов пояснил, что водитель Audi проигнорировал сигнал полицейских и не только не остановился, но и прибавил скорость.

«Патруль поехал за Audi и позвал на помощь другие ближайшие патрули, чтобы догнать автомобиль, - добавил он. - Погоня длилась несколько минут, пока дальнейшее движение Audi не было блокировано полицейскими патрулями».

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