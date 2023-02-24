Ночная погоня: водитель без прав попытался удрать от полиции

Начальник патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Алар Смирнов пояснил , что водитель Audi проигнорировал сигнал полицейских и не только не остановился, но и прибавил скорость.

«Патруль поехал за Audi и позвал на помощь другие ближайшие патрули, чтобы догнать автомобиль, - добавил он. - Погоня длилась несколько минут, пока дальнейшее движение Audi не было блокировано полицейскими патрулями».