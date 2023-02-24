Ночная погоня: водитель без прав попытался удрать от полиции

Во вторник, 21 февраля, около трех часов ночи полицейский патруль в городе Пайде подал сигнал остановиться автомобилю Audi A6, водитель которого выделялся неустойчивым стилем вождения, чтобы проверить состояние водителя и убедиться, что что он имеет право управлять машиной.
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Начальник патрульной службы отделения полиции Центральной Эстонии Алар Смирнов пояснил, что водитель Audi проигнорировал сигнал полицейских и не только не остановился, но и прибавил скорость.