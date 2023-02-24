ФОТО ⟩ По всему миру проходят акции солидарности в поддержку Украины

Нью-Йорк Фото: Getty Images

По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине полномасштабного российского вторжения.

Еще накануне вечером здания в разных городах мира, в том числе в Нью-Йорке, Брюсселе, Париже и Тбилиси, окрасились в сине-желтые цвета.

Париж Фото: Getty Images

Брюссель Фото: Getty Images

В Лондоне в украинский флаг превратили проезжую часть перед российским посольством.

Лондон Фото: Getty Images

Также вечером в четверг начались поминальные мероприятия и митинги в поддержку Украины.

Лондон Фото: Getty Images

Брюссель Фото: Getty Images

Сидней Фото: Getty Images

ООН Фото: Getty Images

Акции прошли во многих городах Польши, принявшей большую часть украинских беженцев.

Польша Фото: Getty Images

Краков Фото: Getty Images

Акции солидарности с Украиной продолжаются и в пятницу утром. Большое число участников собрал митинг в столице Латвии.

Рига Фото: BBC

Акция прошла и в Алматы (Казахстан), где цветы и флаги возложили к постаменту памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Алматы Фото: Getty Images

Акции к годовщине вторжения проходят и во многих украинских городах.

В Киеве швейцарский художник по свету и режиссер Герри Хофштеттер подсветил несколько зданий в рамках арт-тура по городам Украины.