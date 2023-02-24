По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине полномасштабного российского вторжения.
ФОТО ⟩ По всему миру проходят акции солидарности в поддержку Украины
По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине полномасштабного российского вторжения.
Еще накануне вечером здания в разных городах мира, в том числе в Нью-Йорке, Брюсселе, Париже и Тбилиси, окрасились в сине-желтые цвета.
В Лондоне в украинский флаг превратили проезжую часть перед российским посольством.
Также вечером в четверг начались поминальные мероприятия и митинги в поддержку Украины.
Акции прошли во многих городах Польши, принявшей большую часть украинских беженцев.
Акции солидарности с Украиной продолжаются и в пятницу утром. Большое число участников собрал митинг в столице Латвии.
Акция прошла и в Алматы (Казахстан), где цветы и флаги возложили к постаменту памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.
Акции к годовщине вторжения проходят и во многих украинских городах.
В Киеве швейцарский художник по свету и режиссер Герри Хофштеттер подсветил несколько зданий в рамках арт-тура по городам Украины.