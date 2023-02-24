Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии со 105-й годовщиной независимости и выразил уверенность, что нынешние противоречия не могут разрушить добрые отношения между эстонцами и белорусами.
Лукашенко поздравил жителей Эстонии: агрессивная риторика Таллинна не свойственна вашему народу
«В разные исторические эпохи ваше государство было самобытным, успешным, привлекательным для бизнеса, творчества, туризма, – говорится в поздравлении. – Сегодня, к сожалению, мы являемся свидетелями неоправданной агрессивной риторики официального Таллинна, абсолютно не характерной дружелюбному эстонскому народу».
Лукашенко отметил, что белорусов и эстонцев объединяет стремление мирно развивать свою страну, не создавая проблем соседям. По его словам, неудивительно, что у обоих один и тот же национальный цветок – василек, означающий надежду и оптимизм в отношении будущего.
«Убежден, что временные искусственно навязанные нам противоречия не смогут разрушить традиционно хорошие белорусско-эстонские человеческие связи», – говорится в поздравлении Лукашенко.
Александр Лукашенко пожелал всем жителям Эстонии по-настоящему независимого развития, мира и благополучия, а также пригласил посетить гостеприимную Беларусь.