Лукашенко поздравил жителей Эстонии: агрессивная риторика Таллинна не свойственна вашему народу

«В разные исторические эпохи ваше государство было самобытным, успешным, привлекательным для бизнеса, творчества, туризма, – говорится в поздравлении. – Сегодня, к сожалению, мы являемся свидетелями неоправданной агрессивной риторики официального Таллинна, абсолютно не характерной дружелюбному эстонскому народу».

Лукашенко отметил, что белорусов и эстонцев объединяет стремление мирно развивать свою страну, не создавая проблем соседям. По его словам, неудивительно, что у обоих один и тот же национальный цветок – василек, означающий надежду и оптимизм в отношении будущего.

«Убежден, что временные искусственно навязанные нам противоречия не смогут разрушить традиционно хорошие белорусско-эстонские человеческие связи», – говорится в поздравлении Лукашенко.