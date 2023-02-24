На рынки Европейского союза, в том числе Латвии, товары российского производства скорее всего попадают через перекупщиков из третьих стран, заявил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) Хенрик Данусевичс.
Российская продукция попадает на рынки ЕС через перекупщиков
«Если смотреть на статистические данные, то объем торговли в странах ЕС в целом, в том числе с Россией, в прошлом году увеличился, несмотря на санкции. Товары как в одну, так и в другую сторону идут через параллельные рынки», – сказал Данусевич, пояснив, что торговля ведется в третьих странах через оптовиков.
По его словам, хотя товары российского производства и можно найти на прилавках латвийских магазинов, они не приобретались у самих дистрибьюторов.
Отвечая на вопрос о желании торговцев покупать продукцию российского производства, президент Латвии заявил, что в основном это дешевые товары, которые пользуются спросом в магазинах. То же самое и с продуктами европейского производства в российских магазинах.
На вопрос, в каких секторах торговли чаще всего встречается продукция, произведенная в России, Данусевич ответил, что такой статистики у Латвии нет.