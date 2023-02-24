FT: Путин мнит себя Петром I, а окружение боится говорить ему правду

В частности, FT пишет, что решение о начале «специальной военной операции» было принято настолько узким кругом, что поставленные перед фактом начавшегося вторжения высокопоставленные чиновники Кремля, члены кабинета и бизнес-элиты не могли поверить в происходящее.

Один из собеседников FT рассказал изданию, что, когда опешившие олигархи обратились за разъяснениями к министру иностранных дел Сергею Лаврову (который сам узнал о войне за пару часов до ее начала), тот ответил: «У него [Путина] три советчика - Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая».

«Он [Путин] действительно верит во все, что говорит о сакральности и Петре I. Он думает, что войдет в историю как Петр», - сказал FT один из бывших высокопоставленных представителей Кремля.

Путин все время ищет оправдания своему решению о вторжении, говорят источники, убеждает себя и окружающих, что у него не было выбора.

«Он говорит своему окружению, что, мол, да, мы оказались совершенно не готовы [к войне], в армии хаос, промышленность в упадке, но лучше понять это таким образом, а не тогда, когда нас будет завоевывать НАТО», - рассказывает собеседник газеты.