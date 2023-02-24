По случаю Дня независимости Таллиннская управа района Кесклинн украсила памятники и скульптуры деятелей культуры и государства сине-черно-белыми шарфами.
ФОТО ⟩ Памятники выдающимся деятелям культуры и государства украсили сине-черно-белыми шарфами
По словам старейшины Кесклинн Моники Хауканымм, это дань уважения тем, кто оставил глубокий след в культурном наследии нашей страны или внес неоценимый вклад в создание государства. «Шарф в цветах флага - это выражение благодарности всем тем, чьи слова и дела навсегда останутся с нами. Эта традиция, безусловно, заслуживает продолжения в будущем, чтобы мы не забыли тех, кто неколебимо отстаивал Эстонию», - сказала Хауканымм.
По случаю 105-летия Эстонской Республики украшены 14 памятников в центре Таллинна - Антону Хансену Таммсааре, Йохану Питка, Яану Поска, Хейно Эллеру, Густаву Эрнесаксу, Вольдемару и Эльфриде Лендер, Амандусу Адамсону, Яану Коорту, Фридриху Райнгольду Крейцвальду, Яану Кроссу, Паулю Кересу, Константину Пятсу. Украшена и скульптура Августа Вейценберга «Линда» на горке Линды.
Традиция была положена в связи со 100-летием Эстонской Республики как дань уважения основателям Эстонского государства и великим деятелям культуры. В этом году ко Дню независимости памятники украшены шарфами в цветах государственного флага в пятый раз.