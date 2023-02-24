ФОТО ⟩ Памятники выдающимся деятелям культуры и государства украсили сине-черно-белыми шарфами

По словам старейшины Кесклинн Моники Хауканымм, это дань уважения тем, кто оставил глубокий след в культурном наследии нашей страны или внес неоценимый вклад в создание государства. «Шарф в цветах флага - это выражение благодарности всем тем, чьи слова и дела навсегда останутся с нами. Эта традиция, безусловно, заслуживает продолжения в будущем, чтобы мы не забыли тех, кто неколебимо отстаивал Эстонию», - сказала Хауканымм.