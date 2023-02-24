Спустя год после того, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, эстонские компании все еще продолжают работать как в России, так и в Беларуси.
Деньги не пахнут: какие эстонские компании до сих пор работают в России?
Сколько эстонских компаний в той или иной форме работают в России? На этот вопрос сложно ответить. В Налогово-таможенном департаменте отметили, что для составления более точных данных требуется время, а в Департаменте статистики заявили, что их самые свежие данные относятся к 2020 году.
Оба департамента подчеркнули, что компании нельзя называть поименно.
Главный аналитик Департамента статистики Эстонии Эгле Райдсалу сказала: «Мы также рассмотрели количество материнских компаний, которым принадлежат дочерние компании, расположенные в России и Беларуси. К сожалению, мы не можем назвать конкретные компании».
Численно это выглядит так: «Было 40 головных компаний, которые в 2020 году - это наши последние данные - имели дочерние предприятия в России, из них 39 - имели предприятия и в Беларуси.
40 материнских компаний, зарегистрированных в Эстонии, имели в общей сложности 79 дочерних компаний в России. В то время там работало 3439 человек.
Кроме того, 39 эстонских компаний имели 57 дочерних компаний, зарегистрированных в Беларуси, в которых работало 4 176 человек.
Известно, что российский бизнес принадлежит эстонской биржевой компании Silvano Fashion Group с долей у компании Toomas Tool. В начале войны компании Metaprint и Wolf Group объяснили ERR свой бизнес-план в России.