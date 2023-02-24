Агрессия России против Украины создала ситуацию, при которой военная угроза для соседей России не минует еще много лет, сказал возглавляющий Силы обороны генерал-майор Мартин Херем.
Мартин Херем: грозящая Эстонии опасность не минует еще долгие годы
«Мы отвоевали наше государство. Мы потеряли его, но затем добились его вновь. Однако сохранился и один из столпов Российского государства – имперское мышление, а с ним и угроза для нас. И даже хуже. Год назад маски были сброшены: российская правящая верхушка показала свои истинные намерения и методы. К сожалению, она пользуется и поддержкой собственного народа», – сказал Херем.
По его словам, исторически сложилось так, что Эстония как государство знает цену независимости. «И умеет постоять за себя. Кроме того, мы понимаем проблемы других и знаем, какая помощь им нужна. В прошедшем году мы – народ и государство – повели себя в соответствии со своими заявлениями и ценностями», – сказал Херем.
По его словам, поддерживая Украину, Эстония не тратила время на рассуждения, должны ли другие, более состоятельные страны, делать больше. «Должна ли такая небольшая страна как наша помогать скромнее? Мы знаем, что для украинских солдат нет разницы, откуда они получают оружие и боеприпасы, – из большой Америки или из маленькой Эстонии. Им все равно, откуда поставляется медицинское оборудование, – из Парижа или из Пайде. Они защищают и спасают жизни своих людей. И для нас не должно иметь значения, будут ли разрушители и оккупанты разбиты с нашей малой или иной большой помощью. Для нас важна ценность спасенных жизней», – сказал Херем.
По его словам, Эстония помогает не по чье-то политической указке. «Наша помощь, будь то военная или нет, исходит из понимания того, в чем нуждается Украина. За ней стоит желание нашего народа, мудрость наших чиновников и мужество наших политических деятелей. Мы повели себя как сильная страна и сильная нация. Прежде всего мы сильны нравственно», – сказал Херем.
В то же врем, подчеркнул Херем, Эстония может похвалиться и силой. «Относительно небольшие Силы обороны, к которым порой относились с иронией, неожиданно для всех показали большое количество вооружений и других средств. Я знаю наверняка, что наша армия приготовила и другие сюрпризы. Приятные для своих и болезненные для противника. Более того, за год мощь наших Сил обороны только возросла. Мы нарастили запасы боеприпасов и модернизировали вооружение. Пополнились ряды Кайтселийта – нашей территориальной обороны. Подразделения, представляющие Кайтселийт на сегодняшнем параде, укомплектованы личным составом, вступившим в ряды территориальной обороны в течение прошлого года. За год мы улучшили процессы поступления подкреплений союзников, сформировав дивизию. Вдобавок к силам передовых сил союзников в Эстонии, дежурным истребителям, штабному элементу альянса и центру компетенции НАТО по киберобороне у нас размещены американские реактивные системы залпового огня и пехотная рота. Вскоре их дополнят французские и испанские подразделения», – сказал Херем.
В нашем обществе, по словам Херема, проходили те же удивляющие процессы. «Год назад говорили, что Эстония может принять не более 10 000 беженцев. Сегодня мы знаем, что число приехавших намного выше этих пороговых значений и мы хорошо справились с этим вызовом. Наши люди преисполнены пониманием и желанием помогать. К счастью, в эти трудные времена мы не забыли, что причиной проблем являются не люди или плохие политические решения, а агрессивное поведение России. Поэтому можно сказать, что мы находимся в гибридной войне. До сих пор мы справлялись. Как нация и государство. А также как союз стран», – сказал Херем.
Это дарит надежду: если дела пойдут еще хуже, Эстония все равно справится, подчеркнул командующий Силами обороны. «Это подтверждается готовностью наших людей участвовать в государственной обороне. Об этом свидетельствуют прирост рядов Кайтселийта и поддержка предприятий. Набирает популярность позиция: МЫ способны постоять за себя, Я готов внести свой вклад», – сказал Херем.
Силы обороны Эстонии, по словам генерала, опираются на вооруженный резерв. «Резервисты, вы – главная сила Сил обороны Эстонии! В этом году Силы обороны вызовут на учебные сборы более 25 000 человек. Крайне важно, чтобы близкие отнеслись к этому с пониманием и поддерживали своих людей – от этого зависит настрой и воля резервистов. Поэтому: члены семьи, коллеги, друзья и все остальные: если близкий вам человек получит повестку – хлопните его по плечу и проводите в добрый путь», – сказал Херем.
Угрожающая нам опасность, вероятно, сохранится на многие годы. «Скорее всего, нам еще долго придется поддерживать Украину. Потому что победа Украины – это лишь первый шаг к более безопасному будущему. Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, а зло победило», – сказал Херем.