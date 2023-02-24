Мартин Херем: грозящая Эстонии опасность не минует еще долгие годы

По его словам, Эстония помогает не по чье-то политической указке. «Наша помощь, будь то военная или нет, исходит из понимания того, в чем нуждается Украина. За ней стоит желание нашего народа, мудрость наших чиновников и мужество наших политических деятелей. Мы повели себя как сильная страна и сильная нация. Прежде всего мы сильны нравственно», – сказал Херем.

В то же врем, подчеркнул Херем, Эстония может похвалиться и силой. «Относительно небольшие Силы обороны, к которым порой относились с иронией, неожиданно для всех показали большое количество вооружений и других средств. Я знаю наверняка, что наша армия приготовила и другие сюрпризы. Приятные для своих и болезненные для противника. Более того, за год мощь наших Сил обороны только возросла. Мы нарастили запасы боеприпасов и модернизировали вооружение. Пополнились ряды Кайтселийта – нашей территориальной обороны. Подразделения, представляющие Кайтселийт на сегодняшнем параде, укомплектованы личным составом, вступившим в ряды территориальной обороны в течение прошлого года. За год мы улучшили процессы поступления подкреплений союзников, сформировав дивизию. Вдобавок к силам передовых сил союзников в Эстонии, дежурным истребителям, штабному элементу альянса и центру компетенции НАТО по киберобороне у нас размещены американские реактивные системы залпового огня и пехотная рота. Вскоре их дополнят французские и испанские подразделения», – сказал Херем.