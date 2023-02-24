Внешнюю политику Китая и роль Китая в прекращении войны в Украине анализирует бывший премьер-министр и бывший комиссар Европейской комиссии Сийм Каллас (Партия реформ).
СИЙМ КАЛЛАС ⟩ Путин был в роли просящего на встрече с китайским госчиновником
22 февраля высокий представитель внешнеполитического ведомства Китая встретился с президентом России Владимиром Путиным. Нет, не так! Неправильная формулировка! На самом деле российский президент встречался с официальным лицом китайского внешнеполитического ведомства. Я не помню, чтобы президент Эстонской Республики официально встречался с кем-либо из официальных лиц другой страны, в том числе дружественной нам.
Путин был le demandeur на этой встрече. В эстонском действительно нет адекватного ответа – просящий, требующий. Никто не хочет быть le demandeur в международных переговорах. Это означает слабую позицию. Переговоры хотят вести таким образом, чтобы другая сторона была просителем или чтобы позиции были равными.
В 2002 году Эстонию посетил президент Китая Цзян Цзэминь. На встрече в доме Стенбока он был в очень хорошем настроении. Он начал с того, что заявил, что мы две очень похожие страны. У нас есть такой же сосед, с которым у нас проблемы. Насколько я понимаю, Эстония помнила об этом принципе с незапамятных времен и избегала ссоры с Китаем.
В ноябре 2013 года в Пекине состоялся саммит Европейского Союза и Китайской Народной Республики. Я имел честь быть в составе европейской делегации, которая была не очень большой. Я был там, потому что одной из главных тем саммита была урбанизация, и это была моя тема в Комиссии.
В первый вечер некоторых из нас во главе с президентами Ван Ромпеем и Баррозу пригласили на ужин в резиденцию президента Си Цзиньпина. Очень захватывающе, конечно. Особенно запомнились две вещи – высокие и красивые официантки в национальных костюмах, от которых невозможно было оторвать глаз, и довольно откровенная речь президента Си.
Было несколько интересных тем, в том числе урбанизация в Китае, но особое внимание мы, конечно же, уделили международной части. Одним из принципов, которыми руководство Китая руководствовалось (руководствуется?) была поддержка всех международных организаций, противостоящих верховной власти запада, особенно Шанхайской организации сотрудничества (первоначально в 2001 году – Китай, Казахстан, Россия, Таджикистан, Киргизия, теперь еще Пакистан, Узбекистан и ряд наблюдателей).
Встреча проходила отдельно с премьер-министром Ли Кэцяном, но безрезультатно, потому что интересом Китая был technology transfer (перемещение технологий), однако европейские лидеры не прислушались к их просьбе.
Позже было Южно-Китайское море, Гонконг, уйгуры. Складываешь кусочки воедино (я тоже по мере возможности слежу за тем, что пишут о Китае. К сожалению, только на английском или русском языке. Китайская политика на самом деле достаточно герметична, так что мои мысли тоже лишь домыслы).
У Китая действительно есть «долгий план». Вот для чего нужно восхождение к сверхдержаве – одной или одной из двух. Россия в ногах.
В этом контексте политика Китая в войне в Украине понятна – снабжать Россию оружием, чтобы она могла воевать, но не настолько, чтобы она побеждала. Прогнать, убрать от ног. Так Россия стала бы второстепенной страной и освободила бы место сверхдержавы. Запад тоже был бы истощен. Тогда мир будут формировать две военные сверхдержавы – США и Китай, и три экономические сверхдержавы – США, Европейский Союз и Китай.
Не следует забывать еще об одном. У китайцев долгая память. Один из основных принципов их политики – не более «века унижений» (1839–1949).
Вспомните опиумные войны, захватнические войны японцев. А также несколько больших унижений со стороны России – например, в XIX веке (1858-1860) Россия присоединила к себе миллион квадратных километров – так называемую Внешнюю Маньчжурию (или Внешний Северо-Восточный Китай), Хабаровский и Приамурский края, нынешний Приморский край России. Между прочим, в VII веке Байкал был чисто китайским озером! И Хакасия, где моя жена провела десять лет своей жизни, была Китаем в VII веке.
Может быть, это аморально, но с точки зрения глобальной политики для прекращения войны необходимо сотрудничество США и Европы и некоторые соглашения с Китаем. Нежелание Китая принимать окончательное решение приводит к высокой напряженности.