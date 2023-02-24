СИЙМ КАЛЛАС ⟩ Путин был в роли просящего на встрече с китайским госчиновником

22 февраля высокий представитель внешнеполитического ведомства Китая встретился с президентом России Владимиром Путиным. Нет, не так! Неправильная формулировка! На самом деле российский президент встречался с официальным лицом китайского внешнеполитического ведомства. Я не помню, чтобы президент Эстонской Республики официально встречался с кем-либо из официальных лиц другой страны, в том числе дружественной нам.

Путин был le demandeur на этой встрече. В эстонском действительно нет адекватного ответа – просящий, требующий. Никто не хочет быть le demandeur в международных переговорах. Это означает слабую позицию. Переговоры хотят вести таким образом, чтобы другая сторона была просителем или чтобы позиции были равными.

В 2002 году Эстонию посетил президент Китая Цзян Цзэминь. На встрече в доме Стенбока он был в очень хорошем настроении. Он начал с того, что заявил, что мы две очень похожие страны. У нас есть такой же сосед, с которым у нас проблемы. Насколько я понимаю, Эстония помнила об этом принципе с незапамятных времен и избегала ссоры с Китаем.

В ноябре 2013 года в Пекине состоялся саммит Европейского Союза и Китайской Народной Республики. Я имел честь быть в составе европейской делегации, которая была не очень большой. Я был там, потому что одной из главных тем саммита была урбанизация, и это была моя тема в Комиссии.