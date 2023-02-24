Пт, 24.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Любители зимнего плавания отметили свой «парад пингвинов» и утопили «Москву»

Силле Аннук
Любители зимнего плавания отметили свой «парад пингвинов» и утопили «Москву»
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Уже более десяти лет тартуские моржи собираются в день рождения Эстонии у канала Анне, чтобы устроить настоящий «парад пингвинов».

Так и в этом году: прежде чем броситься в ледяную воду, купальщики, одетые в великолепные костюмы, смогли пожать руку молодому человеку из Пакистана, который сегодня заменял президента. После купания участники могли погреться в сауне и вкусно перекусить.

Помимо популяризации оздоровительного спорта, была оказана поддержка Украине. В ответ на агрессию России на дно был символически опущен кусок льда с надписью «Москва».

Подробнее смотрите в видео: 

Ключевые слова
Наверх