Сегодня состоится 20-й Президентский поход, и по этому случаю железнодорожное предприятие Elron будет обслуживать поездки до Аэгвийду более длинными составами.
Сегодня состоится 20-й Президентский поход
«Чтобы все любители пеших прогулок могли с комфортом добраться до Аэгвийду на поезде, в воскресенье в 10:03 из Таллинна отправится более длинный, чем обычно, поезд Президентского похода, который может взять 400 пассажиров. Поезд, предназначенный для участников похода, отправится в обратный путь в 15:51, в нем также 400 мест», - сказал руководитель Elron по продажам Ронни Конго.
Десятикилометровая походная Президентская тропа ведет из Аэгвиду через Нелиярве в Янеда. Поход вместе с президентом Алари Карисом стартует из Аэгвийду в 11:15, в Центре отдыха Нелиярве всех участников угостят горячим чаем, а в Jäneda Musta Täku туристов ждет теплый суп, будет играть музыка. Специальные автобусы доставят туристов обратно в Аэгвийду к поезду. День проведет Тынис Миллинг. Участие в походе бесплатное.
Рекомендуется покупать билеты на поезд заранее в интернете, чтобы получить 15-процентную скидку.