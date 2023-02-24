Сегодня состоится 20-й Президентский поход

«Чтобы все любители пеших прогулок могли с комфортом добраться до Аэгвийду на поезде, в воскресенье в 10:03 из Таллинна отправится более длинный, чем обычно, поезд Президентского похода, который может взять 400 пассажиров. Поезд, предназначенный для участников похода, отправится в обратный путь в 15:51, в нем также 400 мест», - сказал руководитель Elron по продажам Ронни Конго.