Торжественная речь ⟩ Карис: в Лухамаа, Койдула и Нарве можно с полным основанием сказать: «Здесь начинается свобода»

Эстония не должна превратиться в страну, где вся жизнь сосредоточена в нескольких больших городах.

Дорогой народ!

Через неделю мы будем выбирать новый состав Рийгикогу. Прошу всех, включая уезжающих с детьми на школьные каникулы, проголосовать. Потому что неотданные голоса - это воистину голоса, от которых не зависит ничего.

Голосовать на выборах Рийгикогу могут все достигшие 18-ти лет граждане. И потому я обращаюсь к молодёжи - возьмите себе роль сознательного гражданина. Во-первых, проголосуйте сами, во-вторых, поощряйте голосовать своих друзей и знакомых. Если вы сможете привлечь к голосованию хотя бы одного человека, Эстонское государство будет вам очень благодарно.

Недалёк тот день, когда мы передадим вам ответственность за сохранение и развитие Эстонского государства.

Каждый из нас есть часть этого государства, но и в большом мире, и здесь, в нашей Эстонии, мы живём вместе.

Как писал Юрий Лотман:

«...Всё-таки жить нам надо в человеческом мире, который накладывает на нас муки выбора, неизбежность ошибок, величайшую ответственность, но зато даёт и совесть, и гениальность, и всё то, что делает человека человеком».

Друзья, все вместе мы на одном корабле. Хорошие и плохие, праведные и грешные, представители разных национальностей и разных вероисповеданий.

Мы вместе, несмотря на все неизбежные и необходимые споры и разногласия.

Мы верим в Эстонию и служим ей.