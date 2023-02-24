В российских городах прошли антивоенные акции.

Во многих российских городах в годовщину российского вторжения в Украину в пятницу, 24 февраля, появились стихийные антивоенные мемориалы; полиция задерживала людей, выступающих против войны.

В Москве жители возлагали цветы к памятнику Лесе Украинке. По сообщениям СМИ, полицейские сначала наблюдали за этим и не вмешивались, но затем начались задержания. Ближе к середине дня цветы с памятника были убраны.

В Санкт-Петербурге во время возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко задержали не менее шести человек, сообщает «ОВД-Инфо». В Екатеринбурге полиция задержала восемь человек у мемориала «Маска скорби», в том числе минимум двоих несовершеннолетних, пишут правозащитники.

В селе Русско-Высоцкое в Ленинградской области местный предприниматель и активист Дмитрий Скурихин вышел на одиночный пикет с плакатом «Прости Украина». Скурихин несколько лет размещает на своем магазине лозунги с осуждением российских властей. После начала войны он написал на магазине «Мир Украине, свободу России». В мае его оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии». Позже в отношении него возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации».

Стихийные акции в других регионах

Не менее пяти человек были задержаны в центре Барнаула, пишет «Автозак live». Четверо из них поставили три таблички и возложили цветы к ним на площади Советов. Еще одного человека задержали у памятника «нулевому километру» с плакатом «Хватит молчать».

В Казани стихийный мемориал появился у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Здесь установили фотографии из Бучи, Мариуполя, Днепра и плакат «Нет путинской войне». В Екатеринбурге полиция с утра дежурила у памятника жертвам политических репрессий «Маски скорби», ожидая акцию «Молодежного яблока». Семеро активистов были задержаны, пишет издание Sota.

В Иркутске задержали женщину, которая вышла на улицу с плакатом «Требую вывести войска из Украины». В Томске жители возложили перевязанные сине-желтой лентой цветы и табличку с надписью «Днепр 14.01.2023 Украина с 24.02.2022» у Поклонного креста на Каштаке, сообщает TB2. По данным этого телеканала, полиция дежурит в местах города, где могут устроить протесты.