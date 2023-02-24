Прямое включение ⟩ На факельном шествии EKRE ожидаются тысячи человек

«В последние годы приятно видеть в шествии много семей с детьми и молодежь. Это важно, потому что национальное чувство нуждается в сохранении и укреплении с помощью традиционных совместных мероприятий и ритуалов», - сказал один из организаторов шествия Сийм Похлак (EKRE).

«Певческие и танцевальные праздники, безусловно, находятся в авангарде национальных мероприятий, но и факельное шествие, несомненно, является одним из тех красивых патриотических мероприятий, которые позволяют нам каждый год вновь испытывать чувство национального единства».

Мероприятие организовано Эстонской консервативной народной партией (EKRE) и молодежным объединением Sinine Äratus.

Собрание начинается на площади Вабадузе в 18:00. На мероприятии будут петь Мерит Мяннисте и Каупо Мяннисте. Шествие традиционно начинает движение около 19:00 после совместного исполнения гимна Эстонии и праздничных речей.

Факелы можно получить в пунктах раздачи на площади Вабадузе, но вы также можно прийти со своим факелом, говорится в пресс-релизе.

Плакаты политического содержания организаторы просят оставить дома.