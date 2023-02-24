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Транспортный департамент предупреждает: на дорогах опасность гололедицы

BNS
Транспортный департамент предупреждает: на дорогах опасность гололедицы
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Осторожно, гололед!
Осторожно, гололед! Фото: Madis Veltman

По данным Транспортного департамента, вечером в пятницу на дорогах опасность гололедицы.

Во второй половине дня дорожное покрытие государственных и основных шоссе мокрое или влажное от реагентов.

По прогнозу службы погоды, вечером и ночью ожидается облачная погода, местами снег, на островах вероятен и мокрый снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия будут постепенно понижаться и к утру станут минусовыми. По многим регионам видимость будет ограничена плотным туманом.

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