ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В память о павших защитниках Украины в тишине зажгли свечи

В тарту, у Дома фон Бока, на снег было поставлено несколько сотен больших и маленьких зажженных свечей. Их приносили все больше и больше. Под конец акции вокруг свечей собралось около сотни человек, которые в тишине вспоминали павших на войне соотечественников. Из маленькой колонки доносилась известная украинская народная песня «Пливе кача по Тисині».