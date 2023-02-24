Сегодня, 24 февраля, ровно через год после того, как Россия развязала войну, Украинский дом в Тарту организовал памятное мероприятие «Запали свічку» («Зажги свечу»).
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В память о павших защитниках Украины в тишине зажгли свечи
В память о павших защитниках Украины в тишине зажгли свечи
В тарту, у Дома фон Бока, на снег было поставлено несколько сотен больших и маленьких зажженных свечей. Их приносили все больше и больше. Под конец акции вокруг свечей собралось около сотни человек, которые в тишине вспоминали павших на войне соотечественников. Из маленькой колонки доносилась известная украинская народная песня «Пливе кача по Тисині».
Никаких речей не было. Они будут завтра, 25 февраля, когда в Тарту пройдет мероприятие «Прогулка за единство».
«Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы прийти с украинскими и эстонскими друзьями поддержать Украину, привлечь внимание и повысить осведомленность людей о российских военных преступлениях», - отметил Украинский дом.
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