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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В память о павших защитниках Украины в тишине зажгли свечи

Райму Хансон
В память о павших защитниках Украины в тишине зажгли свечи
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Сегодня, 24 февраля, ровно через год после того, как Россия развязала войну, Украинский дом в Тарту организовал памятное мероприятие  «Запали свічку» («Зажги свечу»).

В тарту, у Дома фон Бока, на снег было поставлено несколько сотен больших и маленьких зажженных свечей. Их приносили все больше и больше. Под конец акции вокруг свечей собралось около сотни человек, которые в тишине вспоминали павших на войне соотечественников. Из маленькой колонки доносилась известная украинская народная песня «Пливе кача по Тисині».

Никаких речей не было. Они будут завтра, 25 февраля, когда в Тарту пройдет мероприятие «Прогулка за единство».

«Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы прийти с украинскими и эстонскими друзьями поддержать Украину, привлечь внимание и повысить осведомленность людей о российских военных преступлениях», - отметил Украинский дом.

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