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ВИДЕО ⟩ Ползал по полу и искал царапины: три ночи в съемной квартире обошлись более чем в 3000 евро

Kuuuurija
Ползал по полу и искал царапины: три ночи в съемной квартире обошлись более чем в 3000 евро
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Фото: Elu24 kollaaž

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы поговорим о том, как 25-летний Яак арендовал квартиру в центре Таллинна, где в каждой комнате были установлены камеры. История закончилась тем, что три ночи на съемной квартире обошлись ему более чем в 3000 евро.

Яак – 25-летний молодой человек из Таллинна, который хочет остаться в сегодняшней передачи анонимным. Он очень напуган произошедшим инцидентом и в глубине души надеется, что ему больше никогда в жизни не придется сталкиваться с чем-то подобным. В то же время он также чувствует себя обязанным поделиться своей историей и предупредить других.

Яак искал съемное жилье в Таллинне и нашел хорошую квартиру на портале kv.ee. «Я уже посмотрел десятки квартир и нашел ту, которая имела хорошее расположение и выглядела довольно красиво на фотографиях», – говорит он.

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