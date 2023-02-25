В сегодняшней передаче Kuuuurija мы поговорим о том, как 25-летний Яак арендовал квартиру в центре Таллинна, где в каждой комнате были установлены камеры. История закончилась тем, что три ночи на съемной квартире обошлись ему более чем в 3000 евро.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Ползал по полу и искал царапины: три ночи в съемной квартире обошлись более чем в 3000 евро
Ползал по полу и искал царапины: три ночи в съемной квартире обошлись более чем в 3000 евро
Яак – 25-летний молодой человек из Таллинна, который хочет остаться в сегодняшней передачи анонимным. Он очень напуган произошедшим инцидентом и в глубине души надеется, что ему больше никогда в жизни не придется сталкиваться с чем-то подобным. В то же время он также чувствует себя обязанным поделиться своей историей и предупредить других.