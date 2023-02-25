ВИДЕО ⟩ Ползал по полу и искал царапины: три ночи в съемной квартире обошлись более чем в 3000 евро

Яак – 25-летний молодой человек из Таллинна, который хочет остаться в сегодняшней передачи анонимным. Он очень напуган произошедшим инцидентом и в глубине души надеется, что ему больше никогда в жизни не придется сталкиваться с чем-то подобным. В то же время он также чувствует себя обязанным поделиться своей историей и предупредить других.