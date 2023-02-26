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ВИДЕО ⟩ Эстонка с раком четвертой степени вынуждена ходить на работу, чтобы сводить концы с концами

Kuuuurija
Эстонка с раком четвертой степени вынуждена ходить на работу, чтобы сводить концы с концами
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Кадри Тенносаар.
Кадри Тенносаар. Фото: Kuvatõmmis Kanal 2 videost.

В этом выпуске передачи Kuuuurija мы поговорим с дочерью известного певца Кальмера Тенносаара Кадри, которая страдает от такого серьезного заболевания, как рак молочной железы. Она расскажет о том, что вынуждена ходить на работу до конца своих дней, потому что иначе она просто не сможет сводить концы с концами.

Кадри Тенносаар – дочь известного эстрадного певца Кальмера Тенносаара. Ее мать Сирье и сестра актриса Лийна также хорошо известны широкой публике. Однако сама Кадри предпочитала в своей жизни быть в тени, она работала в основном в офисах. Предыдущим и самым любимым местом работы был детский сад Õunake, где она работала помощником учителя. К сожалению, долго проработать та ей не удалось, поскольку она заболела раком.

Кальмер Тенносаар (23.11.1928 – 20.09.2004) просматривает новости в газете от 5 августа 1997 года перед отъездом на автобусе в концертный тур.
Кальмер Тенносаар (23.11.1928 – 20.09.2004) просматривает новости в газете от 5 августа 1997 года перед отъездом на автобусе в концертный тур. Фото: Peeter Langovits
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