ВИДЕО ⟩ Эстонка с раком четвертой степени вынуждена ходить на работу, чтобы сводить концы с концами

Кадри Тенносаар – дочь известного эстрадного певца Кальмера Тенносаара. Ее мать Сирье и сестра актриса Лийна также хорошо известны широкой публике. Однако сама Кадри предпочитала в своей жизни быть в тени, она работала в основном в офисах. Предыдущим и самым любимым местом работы был детский сад Õunake, где она работала помощником учителя. К сожалению, долго проработать та ей не удалось, поскольку она заболела раком.