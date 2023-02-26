В этом выпуске передачи Kuuuurija мы поговорим с дочерью известного певца Кальмера Тенносаара Кадри, которая страдает от такого серьезного заболевания, как рак молочной железы. Она расскажет о том, что вынуждена ходить на работу до конца своих дней, потому что иначе она просто не сможет сводить концы с концами.
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ВИДЕО ⟩ Эстонка с раком четвертой степени вынуждена ходить на работу, чтобы сводить концы с концами
Эстонка с раком четвертой степени вынуждена ходить на работу, чтобы сводить концы с концами
Кадри Тенносаар – дочь известного эстрадного певца Кальмера Тенносаара. Ее мать Сирье и сестра актриса Лийна также хорошо известны широкой публике. Однако сама Кадри предпочитала в своей жизни быть в тени, она работала в основном в офисах. Предыдущим и самым любимым местом работы был детский сад Õunake, где она работала помощником учителя. К сожалению, долго проработать та ей не удалось, поскольку она заболела раком.
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