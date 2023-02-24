Колонна, которая не прошла в Киев. Как и почему армия РФ проиграла битву за столицу Украины

Когда первый замысел не удался, российская армия задействовала еще несколько тысяч военных из резерва - и к середине марта попыталась снова наступать на Киевском направлении.

Украинская служба Би-би-си получила от генштаба ВСУ масштабный аналитический обзор того, каким был замысел россиян, по каким маршрутам они двигались, и как в результате украинская армия остановила и частично уничтожила российскую ударную группировку под Киевом.

19 батальонных тактических групп

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По данным генштаба, наступление на Киев через Чернобыльскую зону утром 24 февраля начали девять батальонных тактических групп (БТГ) российской армии. Еще 10 БТГ оставались в резерве в Гомельской области у белорусско-украинской границы.

Одна регулярная российская БТГ насчитывает 600-800 бойцов, 10 или более танков, до 40 БМП и других видов транспорта.

Однако, по оценкам многих военных обозревателей, в начале полномасштабного вторжения российские батальонные тактические группы были усилены и их численность могла доходить до тысячи бойцов.

Направление российского наступления со стороны Чернобыля на правом берегу Днепра в украинском штабе называют Полесским.

Армия РФ также пыталась продвигаться в Киев с другой стороны Днепра - по Черниговщине к Броварам (еще один пригород Киева).