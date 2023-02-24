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Юри Ратасу стало плохо на президентском приеме. Политику вызвали скорую помощь

rus.postimees.ee
Юри Ратасу стало плохо на президентском приеме. Политику вызвали скорую помощь
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Mihkel Maripuu

Спикеру Рийгикогу Юри Ратасу стало плохо на президентском приеме по случаю Дня независимости и ему вызвали скорую помощь. 

Люди поблизости Ратаса пытались привести его в чувство, а затем помогли ему добраться до скорой помощи.

По словам присутствующих на месте журналистов, Ратас выбежал из зала, но никто не подозревал, что у политика возникла проблема со здоровьем. 

По предварительным данным скорая помощь не увозила Ратаса в больницу, но ему оказали помощь на месте. 

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