Спикеру Рийгикогу Юри Ратасу стало плохо на президентском приеме по случаю Дня независимости и ему вызвали скорую помощь.
Юри Ратасу стало плохо на президентском приеме. Политику вызвали скорую помощь
Юри Ратасу стало плохо на президентском приеме. Политику вызвали скорую помощь
Люди поблизости Ратаса пытались привести его в чувство, а затем помогли ему добраться до скорой помощи.
По словам присутствующих на месте журналистов, Ратас выбежал из зала, но никто не подозревал, что у политика возникла проблема со здоровьем.
По предварительным данным скорая помощь не увозила Ратаса в больницу, но ему оказали помощь на месте.