ВИДЕО ⟩ Ладынская-Кубитс: мы должны научить детей, как в этом хаусе сохранять душевное здоровье

Виктория Ладынская-Кубитс, которая не намерена баллотироваться на предстоящих выборах, отметила, что несмотря на праздник, настроение с утра было двоякое. «Мы сегодня с дочкой были на Тоомпеа, смотрели как просыпается наш флаг. Слушали, что говорят в первых речах политики. Нам было очень важно, что сегодня очень четко была отмечена и украинская тема, и празднование нашей независимости", – говорит она.

«Сегодня в речи президента была подчеркнута тема психологии и душевного здоровья. То коронавирус, то политические сложности, постоянно что-то мешает жить так, как мы планировали это делать лет десять назад. Очень важно сегодня ребенку понять, как выстраивать свою будущую жизнь. В этом отношении родителям сложно справиться, ведь они сами только учатся жить в этих новых обстоятельствах. Но мы должны быть сильнее, мы должны научить своих собственных детей, как в этом относительном хаосе сохранять душевное здоровье и следить за тем, чтобы тот мир, который ты выстраиваешь у себя в семье, у себя дома, у себя в стране – был добрым и стабильным. Чтобы дети могли добиваться поставленных целей и задач».