Виктория Ладынская-Кубитс пришла на президентский прием, который прошел в театре «Эстония» 24 февраля, с дочерью. Конечно, речь зашла о будущем наших детей в Эстонии.
ВИДЕО ⟩ Ладынская-Кубитс: мы должны научить детей, как в этом хаусе сохранять душевное здоровье
Виктория Ладынская-Кубитс, которая не намерена баллотироваться на предстоящих выборах, отметила, что несмотря на праздник, настроение с утра было двоякое. «Мы сегодня с дочкой были на Тоомпеа, смотрели как просыпается наш флаг. Слушали, что говорят в первых речах политики. Нам было очень важно, что сегодня очень четко была отмечена и украинская тема, и празднование нашей независимости", – говорит она.
Виктория Ладынская-Кубитс отмечает, что последние несколько лет были сложными. Как политик и как мать, она считает, что сегодня родителям очень важно следить за душевным здоровьем.
«Сегодня в речи президента была подчеркнута тема психологии и душевного здоровья. То коронавирус, то политические сложности, постоянно что-то мешает жить так, как мы планировали это делать лет десять назад. Очень важно сегодня ребенку понять, как выстраивать свою будущую жизнь. В этом отношении родителям сложно справиться, ведь они сами только учатся жить в этих новых обстоятельствах. Но мы должны быть сильнее, мы должны научить своих собственных детей, как в этом относительном хаосе сохранять душевное здоровье и следить за тем, чтобы тот мир, который ты выстраиваешь у себя в семье, у себя дома, у себя в стране – был добрым и стабильным. Чтобы дети могли добиваться поставленных целей и задач».
Виктория Ладынская-Кубитс на выборах в Рийгикогу в этом году не баллотируется и признается, что наблюдать со стороны за этим процессом гораздо проще и даже любопытнее.
«Я считаю, что восемь лет в политике – это достаточный период для того, чтобы осуществить то, что ты хотел осуществить. Я с интересом наблюдаю, у меня есть собственные прогнозы, но я остерегаюсь называть конкретные проценты и цифры, потому что понимаю, что всегда есть фактор неожиданности, есть фактор финальных новостей, которые могут что-то изменить и есть фактор политических соглашений», – говорит Ладынская-Кубитс, добавляя, что загадывать, какой расклад у нас будет в марте-апреле – преждевременно.
Однако Ладынская-Кубитс четко обозначает темы, которые должны рассматривать будущие члены Рийгикогу. «Это тема образования, культура, я бы вспомнила про тему государственной реформы. Сегодня все политики обещают, что что-то откуда-то надо бы раздать. Но для того, чтобы что-то кому-то дать, нужно изначально что-то где-то урезать финансово. Поэтому все бесплатные обещания никогда не могут быть бесплатными», – отмечает она.