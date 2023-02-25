ВИДЕО ⟩ Мария Юферева-Скуратовски: миру нужна каждая страна!

«Это сложное задание, на самом деле. Но я думаю, миру нужна каждая страна, – говорит Юферева-Скуратовски. – В сегодняшней речи президента мне очень понравился момент, когда он сказал, что мы все в одной лодке – хорошие и не очень, добрые и с какими-то грехами. Важен этот момент принятия и акцептирования – да, мы все очень разные, и тем не менее мы должны вместе двигаться и развивать нашу страну. Я думаю, что в сочинении я бы написала что-то в этом духе. Не бывает такого общества, где все думают одинаково, где все одинаково хорошие. Я думаю, что это была очень глубокая и правильная мысль».