В январе Алар Карис попросил школьников написать сочинения на тему «Зачем миру Эстония?» Президент отметил, что и взрослые могли бы задуматься над этим вопросом. Мы попросили члена Рийгикогу Марию Юфереву-Скуратовски (Центристская партия) ответить на этот вопрос прямо на президентском приеме.
ВИДЕО ⟩ Мария Юферева-Скуратовски: миру нужна каждая страна!
«Это сложное задание, на самом деле. Но я думаю, миру нужна каждая страна, – говорит Юферева-Скуратовски. – В сегодняшней речи президента мне очень понравился момент, когда он сказал, что мы все в одной лодке – хорошие и не очень, добрые и с какими-то грехами. Важен этот момент принятия и акцептирования – да, мы все очень разные, и тем не менее мы должны вместе двигаться и развивать нашу страну. Я думаю, что в сочинении я бы написала что-то в этом духе. Не бывает такого общества, где все думают одинаково, где все одинаково хорошие. Я думаю, что это была очень глубокая и правильная мысль».
Будущее Эстонии Мария Юферева-Скуратовски видит исключительно хорошим: «Это будущее заключается во-первых, в безопасности, во-вторых – в прекрасном образовании и, конечно, чтобы у всех людей была возможность достойно проживать эту жизнь, чтобы они не считали последние евро».
Политик не спорит, что в Эстонии люди устали от плохих новостей и постоянно растущих цен. «Президент тоже говорил, что нужно запастись терпением. Я думаю, да, терпением нужно запастись и, наверное, верить в лучшее! Конечно, не оставаться в стороне от каких-то политических событий, тех же выборов. Гражданская ответственность каждого человека имеет очень большую роль. От каждого из нас зависит, как мы будем жить в будущем, насколько хорошо и благополучно».