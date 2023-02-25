Швеция: ЕС договорился о новых санкциях против России

Швеция сообщила, что десятый пакет санкций включает «целевые ограничительные меры в отношении отдельных лиц и (экономических) единиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или занимаются поставкой дронов, которые Россия использует на войне».

Санкции планируется окончательно одобрить в субботу утром, если ни одна страна ЕС не выразит протест.

Один дипломат сообщил AFP, что санкции охватывают 120 лиц и предприятий, а также три российских банка.

По словам другого дипломата, соглашение о санкциях не предусматривает «никаких компромиссов» в том, что касается предложения Европейской комиссии.

Пакет предусматривает лишение России промышленных товаров на 11 млрд евро, а также направлен против иранских производителей, чью продукцию Москва использует для нападений на объекты в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в число охваченной санкциями продукции входят электроника и компоненты, которые могут быть использованы в российских дронах, ракетах, вертолетах и других системах вооружения.

Она отметила, что предложение еврокомиссии также предусматривает санкции в отношении семи иранских предприятий, которые занимаются поставкой товаров двойного назначения для России.

С 24 февраля прошлого года ЕС ввел уже девять пакетов санкций в отношении России.